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Исследование столовой и ванной: произведения Герхарда Рихтера

Не все работы Герхарда Рихтера представлены в музеях. Для уникальной выставки в Дюссельдорфе частные владельцы показали свои "Портреты семьи", которые оставались скрытыми в течение нескольких десятилетий.

 and  Max Becker
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Произведения, неизвестные или редко выставляемые, номинируемого на премию художника Герхарда...
Произведения, неизвестные или редко выставляемые, номинируемого на премию художника Герхарда Рихтера представлены в Дюссельдорфе.

- Исследование столовой и ванной: произведения Герхарда Рихтера

Представление сокровищ Рихтера в Дюссельдорфе

Репродукции редких шедевров Герхарда Рихтера, созданные за 92 года его творческой деятельности, впервые будут представлены публике в Дюссельдорфе. С четверга Музей Kunstpalast будет проводить выставку под названием "Герхард Рихтер: Сокровища", на которой будет представлено более 120 произведений из коллекций местных жителей Рейнского региона под кураторством Маркуса Хайнцельманна.

Рихтер и художественная сцена Рейнского региона

Творческий путь Рихтера глубоко укоренен в Рейнском регионе, так как он переехал в Дюссельдорфскую академию искусств в 1961 году после переезда из Дрездена. Позже он вернулся туда в качестве уважаемого профессора. Этот регион служил его художественной площадкой и основой для его растущей славы, сделав его одним из самых дорогих живущих художников в мире. Коллекции многих поклонников Рихтера, как частных лиц, так и крупных корпораций, также базируются в Рейнском регионе.

Представление вечных шедевров Рихтера

Музей Kunstpalast представит широкий спектр работ Рихтера, начиная с его ранних работ 1960-х годов и заканчивая последними картинами, созданными в 2017 году. По словам Хайнцельманна, будет представлено более 80 картин, половина из которых впервые или вторые показываются публике. Хайнцельманн, профессор Рурского университета Bochum, отметил, что некоторых частных коллекционеров нужно было уговаривать, чтобы они временно предоставили свои "семейные портреты" Kunstpalast.

Сотрудничество с известными коллекционерами

Хотя большинство коллекционеров предпочитают оставаться анонимными, Андреас Гурски, известный фотограф и поклонник искусства, был одним из немногих, кто выступил вперед.

Директор Kunstpalast Феликс Крамер опроверг общее заблуждение о том, что владение произведениями искусства Рихтера ограничено только богатыми людьми, заявив, что обычные люди тоже могут обладать работой Рихтера, особенно если они были дальновидны и приобрели его в ранние годы. Крамер продолжил, упомянув, что эти картины часто любуются в столовой, гостиной и даже обнаруживаются в ванных комнатах. "Во многих отношениях, эти произведения - как семейные реликвии", - предположил Крамер. Даже Хайнцельманн нашел одну картину, спрятанную в ванной комнате.

Местные связи Рихтера

Так как Герхард Рихтер строил свою карьеру в Дюссельдорфской академии искусств, он установил глубокие связи с Рейнским регионом, проведя там множество художественных выставок и способствуя его оживленной художественной сцене.

Изучение невиданных работ Рихтера

Выставка "Герхард Рихтер: Сокровища" приглашает зрителей погрузиться в забытые или редко видимые произведения из обширного репертуара художника, предлагая свежий и захватывающий взгляд на его работы и его долговременное влияние как художника.

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