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Исследование сложных традиционных исторических представлений

По данным специалистов, фальсификации и манипуляции исторических событий в немецкой истории становятся все более распространенной проблемой. Руководитель Памятника Buchenwald прилагает усилия, чтобы противостоять этой тенденции.

 and  Lauren Adams
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Директор памятных мест Бухенвальда и Миттельбау-Дораueux, Йенс-Криcтиан Вагнер, выступает за более...
Директор памятных мест Бухенвальда и Миттельбау-Дораueux, Йенс-Криcтиан Вагнер, выступает за более решительные меры против фальсификации истории.

- Исследование сложных традиционных исторических представлений

Новое расследование направлено на опровержение преувеличенных исторических нарративов в Тюрингии, которые считаются безосновательными историями. Как заявил Йенс-Кристоф Вагнер, директор Фонда памятников Бухенвальд и Миттельбау-Дора, "Эти темы мы сталкиваемся регулярно, не только в Интернете".

В последние годы ревизионистские исторические нарративы стали более распространенными в некоторых сегментах немецкого общества, где они ранее не существовали. Эта тенденция связана с ростом социальных сетей и подъемом Альтернативы для Германии.

Веб-сайт для опровержения мифов о историческом ревизионизме

Проект расследования является совместным усилиям Фонда памятников Бухенвальд и Миттельбау-Дора и Кафедры истории в СМИ и обществе Университета Фридриха Шиллера в Йене. Вагнер возглавляет кафедру. Важным аспектом проекта является создание веб-сайта, который будет информировать людей о часто повторяющихся мифах исторического ревизионизма, среди прочего.

Исторический ревизионизм в исследованиях классифицируется как политически мотивированное движение, которое стремится представить немецкую историю как непрерывную цепочку достижений, минимизируя ее проблемные периоды, такие как эпоха национального социализма или колониализм. Например, исторический ревизионистский миф может утверждать, что Национал-социалистическая рабочая партия Германии была левой группой. Еще один популярный миф - утверждение, что бомбардировка Дрездена союзниками в феврале 1945 года была "бомбовым холокостом".

Аргументы исторического ревизионизма в течение многих лет использовались не только АФД, но и другими ультраправыми партиями, заявил Вагнер. К ним относятся "рейнские граждане" и группы, такие как "Свободная Тюрингия".

Наиболее распространены в сельской местности

Вагнер отметил, что такие нарративы теперь широко распространены, особенно в менее урбанизированных районах. "Мы наблюдаем это особенно в сельской местности". Эта тенденция больше заметна среди людей, проживающих вне более академически ориентированных городских обществ.

Проект расследования, по словам Вагнера, продлится до апреля 2025 года и финансируется Фондом памяти, ответственности и будущего. Его цель - продолжить проект после 2025 года и получить дополнительное финансирование, в том числе от Свободного государства.

Научный подход инициативы расследования направлен на опровержение политически мотивированных мифов исторического ревизионизма, таких как представление Национал-социалистической рабочей партии Германии как левой группы или преувеличение бомбардировки Дрездена союзниками. Проект, возглавляемый Йенсом-Кристофом Вагнером и его командой, разрабатывает веб-сайт для опровержения этих и других мифов, делая его бесценным ресурсом для образования общественности.

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