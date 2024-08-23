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Федеральные земли ГерманииНовостиIHK

Исследование сельскохозяйственной отрасли показывает, что многие фермы испытывают трудности с обеспечением рабочей силы достаточной одеждой.

Различные предприятия сталкиваются как с опытными специалистами, так и с apprendices. Согласно исследованию, conducted by торгово-промышленные палаты, это положение мало изменилось в течение последнего года.

 and  John Stellmacher
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Несмотря на то, что прошло три недели обучения, во meczu Са gairebé даже еще бесчисленное...
Несмотря на то, что прошло три недели обучения, во meczu Са gairebé даже еще бесчисленное количество рабочих мест остается вакантным.

Прохождение инструктажа, развитие навыков или педагогический процесс - Исследование сельскохозяйственной отрасли показывает, что многие фермы испытывают трудности с обеспечением рабочей силы достаточной одеждой.

Множество предприятий в Нижней Саксонии не смогли заполнить все предложенные места для обучения в прошлом году. Согласно опросу, проведенному Промышленно-торговой палатой Нижней Саксонии (IHKN), в котором приняли участие более 1500 компаний, 48% бизнесов не смогли заполнить все места для обучения. Это немного больше, чем 44,3% в предыдущем году.

Для 66% компаний, не смогших заполнить все позиции, опрос показал, что они получили недостаточное количество заявлений. В сфере делового обслуживания не было подано ни одного приемлемого заявления. Ситуация была аналогичной в сферах медиа (80%) и банковских и страховых услуг (76,7%).

Каждая третья компания не получила ни одного заявления. По словам CEO IHKN Маике Бильфельдт, количество компаний, не получивших подходящих или вообще никаких заявлений, немного сократилось. Тем не менее, дефицит потенциальных кандидатов на рынке обучения в Нижней Саксонии остается стабильным. Ни размер компании, ни наличие текущих учеников или коллективный договор не стимулируют подачу заявлений.

Новый период обучения начался примерно три недели назад, и по-прежнему остается около 19 500 незаполненных позиций. Согласно Федеральному агентству занятости, отрасли с наибольшим количеством открытых позиций включают продавцов розничной торговли, продавцов, специалистов розничной торговли и специалистов по логистике.

IHK Niedersachsen представляет собой ассоциацию семи промышленно-торговых палат Нижней Саксонии.

Промышленно-торговая палата Нижней Саксонии (IHKN), ответственная за IHK, выразила желание бизнесов Нижней Саксонии предлагать места для обучения, несмотря на то, что по-прежнему остается около 19 500 открытых позиций. В своем опросе IHKN отметил небольшое сокращение количества компаний, не получивших подходящих заявлений.

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