Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЗдоровьеНовости

Исследование последнего путешествия: нетрадиционный медицинский туризм

За 18 месяцев после диагностирования рецидива рака, который она считала, что победила 20 лет назад, Франсин Мило серьезно дважды поехала из своего дома в Пенсильвании в Вермонт, чтобы начать farewell arrangements.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 5 минут
В июне Франсин Милано отправилась в Вермонт, чтобы возобновить шестимесячный период получения...
В июне Франсин Милано отправилась в Вермонт, чтобы возобновить шестимесячный период получения помощи в уходе за Limits of life. После шестичасовой поездки она пересекла границу Вермонта и решила провести видеоконсультацию с врачом вместо того, чтобы проехать еще три часа на личную встречу, как она сделала на первоначальной встрече.

Исследование последнего путешествия: нетрадиционный медицинский туризм

"Я имел сильное желание диктовать свой уход из этого мира," выразил 61-летний житель Ланкастера. "Я пришел к выводу, что это было осуществимое решение для меня."

Когда Мила́но в первой половине 2023 года сообщили, что её болезнь не поддается лечению, медицинская помощь в уходе не была доступна из-за требования поездки в Швейцарию или проживания в определенных регионах, таких как Округ Колумбия или 10 штатов, где разрешена медицинская помощь в уходе.

Однако Вермонт отменил требование к резидентам в мае 2023 года, за ним последовал Орегон через два месяца. Хотя Монтана технически разрешает помощь в уходе через судебное решение 2009 года, правила в отношении резидентства неясны. И несмотря на недавние рассмотрения в Нью-Йорке и Калифорнии, чтобы разрешить получение помощи в уходе нерезидентам, ни один из этих проектов не был утвержден.

Несмотря на ограниченные возможности и сложности, такие как поиск врачей в другом штате, выбор места для ухода и поездка, когда уже слишком больно даже перейти в другую комнату, многие люди отправились в путь в два штата, которые открыли свои двери для нерезидентов, страдающих от смертельной болезни, ищущих медицинскую помощь в уходе.

По крайней мере, 26 человек отправились в Вермонт, чтобы встретить свой конец, что составляет примерно 25% от общего числа зарегистрированных смертей, связанных с помощью, в штате с мая 2023 года по середину 2023 года, согласно Департаменту здравоохранения Вермонта. В Орегоне 23 нерезидента воспользовались медицинской помощью в уходе в 2023 году, что составляет более 6% от общего числа штата, согласно Управлению здравоохранения Орегона.

Онколог Чарльз Бланк, чья клиника в Портленде в основном специализируется на уходе на поздней стадии, считает, что общее число в Орегоне, скорее всего, занижено, и ожидает, что цифры будут расти. За последний год он видел от двух до четырех нерезидентов каждую неделю (примерно четверть своей практики) и получал звонки из разных частей США, в том числе из Нью-Йорка, Северной и Южной Каролины, Флориды и "бесчисленное количество из Техаса". Однако то, что пациенты готовы путешествовать, не означает, что процесс легкий или что они достигнут своего желаемого результата.

"Законодательство довольно строгое в отношении того, что является обязательным," сказал Бланк.

Как и в других штатах, которые разрешают то, что некоторые называют "медицинской помощью в уходе" или "самоубийством", Орегон и Вермонт требуют, чтобы пациенты проходили оценку у двух врачей. Пациенты должны иметь ожидаемую продолжительность жизни менее шести месяцев, продемонстрировать психическое и когнитивное здоровье и физическую способность принять лекарства, чтобы закончить свою жизнь. Медицинские записи должны быть проверены в штате; невыполнение этого является практикой медицины вне штата, что нарушает требования лицензирования медицинской деятельности. По аналогичным причинам пациенты должны находиться в штате на первоначальной проверке, при получении лекарств и при их приеме.

Законодательные собрания штатов включают эти ограничения как меры предосторожности - чтобы сбалансировать права пациентов, ищущих помощь в уходе, с обязанностью не принимать законы, вредные для кого-либо, сказала Пег Санди́н, CEO группы Смерть с достоинством. Как и многие сторонники помощи в уходе, однако, она утверждает, что эти правила создают ненужные трудности для людей, которые уже страдают.

Паллиативный врач Диана Барнард в Вермонте сказала, что некоторые пациенты даже не могут прийти на прием. "Они заболевают или не чувствуют себя комфортно в поездке, поэтому приходится переносить встречи," сказала она. "Это просит людей использовать значительную часть своей энергии, чтобы приехать сюда, когда они действительно заслуживают возможности ближе к дому."

Те, кто против помощи в уходе, включают религиозные группы, которые считают, что взятие жизни является аморальным, и медицинских работников, которые утверждают, что их роль заключается в том, чтобы сделать людей более комфортными в конце жизни, а не в том, чтобы заканчивать жизнь.

Антрополог Анита Ханиг, которая провела время, интервьюируя смертельно больных пациентов во время исследования своей книги 2022 года, "День, когда я умру: Неизвестная история помощи в уходе в Америке", считает, что не ожидает федерального законодательства, которое решит этот вопрос в ближайшее время. Как и Верховный суд сделал с абортами в 2022 году, он постановил, что помощь в уходе является вопросом прав штатов в 1997 году.

Во время законодательных сессий 2023-24 годов 19 штатов (включая родной штат Мила́но Пенсильвания) рассматривали законодательство о помощи в уходе, согласно группе по оказанию помощи Компас и выбор. Делавэр стал единственным штатом, который принял его, но губернатор еще не принял решение по этому вопросу.

Санди́н сказала, что многие штаты сначала принимают строгие законы - например, требуют 21-дневный период ожидания и психиатрические оценки, но позже отменяют положения, которые оказались слишком обременительными. Это делает ее оптимистичной в отношении того, что больше штатов последуют за Вермонтом и Орегоном, сказала она.

Мила́но предпочла бы поехать в соседний Нью-Джерси, где помощь в уходе разрешена с 2019 года, но требование к резидентам сделало это невозможным. И хотя Орегон имеет больше поставщиков, чем Вермонт, в основном сельский штат, Мила́но выбрала девятичасовую поездку в Берлингтон, потому что она была менее физически и финансово утомительной, чем длительное путешествие через всю страну.

Логистика была важна, потому что Мила́но понимала, что ей придется вернуться. Когда она ездила в Вермонт в мае 2023 года с мужем и братом, она не была на грани смерти. Она предполагала, что в следующий раз, когда она будет в Вермонте, она будет просить лекарство. Затем ей придется ждать 15 дней, чтобы его получить.

Срок ожидания является стандартным, чтобы дать человеку "вдумчивое время, чтобы обдумать решение," хотя многие уже сделали это, сказал Барнард. Некоторые штаты сократили этот период или, как Орегон, предлагают вариант отмены.

Время до смерти может быть сложным для пациентов, так как отсутствие медицинской команды, дома и близких может вызывать напряжение. По словам Бланке, до 25 родственников могут присутствовать при смерти жителя Орегона, но жители других штатов обычно приводят только одного человека. Найти подходящее место для смерти бывает непросто для жителей Орегона, находящихся в домах престарелых или больницах, ограничивающих помощь в уходе, но это еще сложнее для приезжих.

После отмены требования о резидентстве в Орегоне Бланке разместила объявление на Craigslist, составив список временных вариантов размещения, таких как Airbnb, где пациенты могли бы умереть. Неprofit-организации в штатах, где разрешена помощь в уходе, поддерживают эти списки, как сказал Санди.

Милано еще не достигла этапа поиска места для приема лекарств и инициирования своей собственной смерти. К своему удивлению, она позволила истечь сроку действия своего шестимесячного одобрения из-за здорового года после своей первоначальной поездки в Вермонт.

В июне она вернулась в Вермонт, чтобы возобновить еще один шестимесячный период. Она поехала с другом, у которого был фургон, и проехала шесть часов, чтобы перейти границу штата, остановившись на игровой площадке и сувенирном магазине перед тем, как припарковаться в месте, где можно было бы провести Zoom-встречу с врачами, а не ехать еще три часа, чтобы встретиться с ними лично в Берлингтоне.

"Я не знаю, следят ли они за GPS или отслеживают IP-адреса, но я бы не хотела не быть честной", - сказала она.

Но страхи не ограничиваются этим беспокойством. Ей также приходится думать о том, сможет ли она вернуться в Вермонт, когда будет готова умереть. Кроме того, даже если она сможет вернуться, она задается вопросом, хватит ли у нее сил, чтобы принять лекарство. Примерно треть людей, получивших одобрение на помощь в уходе, решают не продолжать, сказал Бланке, обычно они просто довольны тем, что знают, что у них есть контроль, чтобы закончить свою жизнь, когда они хотят.

Милано благодарна за эту власть, пока она еще здорова достаточно, чтобы путешествовать и наслаждаться жизнью. "Я просто хочу, чтобы у больше людей была эта опция", - сказала она.

KFF Health News является национальной редакцией, которая генерирует глубокий охват вопросов здравоохранения и является ключевой программой, работающей в KFF*, независимом источнике исследований, опросов и журналистики в области здравоохранения.

Из-за необратимой природы своего заболевания Милано изначально не могла рассмотреть возможность прохождения медицинской помощи в уходе в местах, где это разрешено. Но после того, как Вермонт и Орегон сняли требования о резидентстве, у нее появилась возможность путешествовать в эти штаты для медицинской помощи в уходе.

Несмотря на трудности с поездками и строгие требования в штатах, подобных Орегону и Вермонту, многие смертельно больные люди выбирают поездку в эти два штата для медицинской помощи в уходе.

Франсине Милано, наряду со своим спутником жизни Крисом Брайкином, хотелось совершить поездку из своего дома в Пенсильвании, чтобы получить паллиативную помощь в Нью-Джерси, доступную только для местных жителей. Тем не менее, из-за этого ограничения Милано организовала свою кончину в Вермонте, ставшим одним из двух штатов, которые явно одобряют вспомогательную медицину для умирания для нерезидентов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Неравнодушие окружает возможное влияние исследования на фертильность, и специалисты советуют...
Здоровье

Недавние исследования указывают на возможную связь между высоким риском заражения ВПЧ у мужчин и повышенным количеством нежизнеспособных сперматозоидов.

Исследователи неоднократно спорили, может ли инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) у мужчин повлиять на жизнеспособность спермы и потенциал фертильности. Предварительное исследование свидетельствует о том, что высокие уровни высокоактивных ВПЧ-инфекций могут быть связаны с...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Федеральный регуляторный орган одобрил пересмотренные вакцины против COVID-19 от Moderna и партнеров Pfizer/BioNTech.
Здоровье

Федеральный регуляторный орган одобрил пересмотренные вакцины против COVID-19 от Moderna и партнеров Pfizer/BioNTech.

Федеральный регуляторный орган одобрил пересмотренные вакцины против COVID-19 от Moderna и партнеров Pfizer/BioNTech. Модерна и Пфайзер объявили, что их вакцины от Covid-19 в ближайшее время будут широко доступны в аптеках и клиниках. В июне Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали всем лицам в возрасте 6 месяцев и

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Люди, страдающие от тяжёлых травм головного мозга, могут столкнуться с различными последствиями.
Здоровье

Люди в коме могут быть более осведомлены, чем предполагалось изначально.

При серьезных травмах головного мозга врачи часто сталкиваются с трудностью определить сложные мозговые деятельности. Недавнее исследование указывает, что многие пациенты могут продолжать испытывать какие-то формы восприятия.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Кианна, влиятельный арт-мер Mundoug, имеет больше миллиона подписчиков в TikTok, регулярно...
Здоровье

Исследование возможного воздействия: Диетологи высказываются по поводу спорных видео о потреблении пищи, которые называются мукбангами.

С ростом популярности видео о consumption of food, известных как mukbangs, диетологи выпускают предупреждения о возможном негативном влиянии на благополучие зрителей.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Снимок спутника от четверга показывает горящий нефтяной склад
Политика

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой 15:22 Фрагменты начинают проявляться в группе Вагнера через год после смерти Пригожина Через год после смерти лидера российских наёмников Евгения Пригожина его частная армия Вагнер демонстрирует признаки распада, согласно британским оценкам. С тех пор, как его самолёт потерпел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Свидетели бессильно наблюдают, как военные и боевики attaкуют их жилые районы. (Архивное фото)
Политика

Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

В Швейцарии дискуссии в основном вращались вокруг заключения временного перемирия в споре за власть в Судане, нацеленного на улучшение доставки гуманитарной помощи. Результат, к сожалению, был минимальным.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В последнее время ChatGPT набирает популярность, и вместе с ним становится популярным включать...
Технологии

ChatGPT издевается над трендами в Instagram, которым мы пытались следовать

В Соединенных Штатах многие молодые люди делятся снимками, демонстрирующими оценки ChatGPT их Instagram-профилей. Эта ситуация может быть сложной для восприятия, что побуждает нашего автора попробовать это самостоятельно.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно