- Исследование показало, что сельское хозяйство может значительно сократить выбросы парниковых газов

Выбросы парниковых газов от сельскохозяйственной деятельности и торфяников, используемых в сельском хозяйстве, в ЕС к 2045 году могли бы сократиться более чем наполовину, согласно недавнему исследованию. Это могло бы быть достигнуто за счет различных методов, таких как снижение животноводства, повторное увлажнение осушенных торфяников и использование более экологически чистых удобрений, согласно симуляции, проведенной Agora Agrar, исследовательским центром.

Интересно, что повторное увлажнение осушенных торфяников могло бы привести к значительному снижению выбросов парниковых газов. Если 80% текущих используемых осушенных болот будут повторно увлажнены, можно будет избежать около 70 миллионов тонн эквивалентов CO2 в виде выбросов парниковых газов в год. Это эквивалентно годовому объему выбросов парниковых газов страны, подобной Австрии.

Экологически чистое сельское хозяйство

Для того чтобы сельское хозяйство стало более экологичным, потребителям придется изменить свои привычки, согласно сценарию исследования. Для достижения рассчитанного снижения выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, как указано в симуляции, исследователи предполагают снижение потребления продуктов животноводства на 50% к 2045 году. Это прямое снижение выбросов парниковых газов. Кроме того, земли, используемые в настоящее время для выращивания кормов, могли бы быть перепрофилированы для других целей.

Христина Чемниц, со-директор Agora Agrar, подчеркнула важность использования фондов политики ЕС в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве для получения доходов посредством устойчивости. Она выступает за создание политической рамы в ходе следующего законодательного периода ЕС, которое будет стимулировать эффективное использование земли, продвигать устойчивое потребление и вознаграждать farmers за внедрение климатически дружественных мер.

Комиссия поддержала предложенные стратегии Agora Agrar по снижению выбросов парниковых газов от сельскохозяйственной деятельности в ЕС, в том числе повторное увлажнение торфяников и продвижение экологически чистого сельского хозяйства. К 2045 году Комиссия планирует поддержать структурные изменения в сельском хозяйстве, которые могли бы снизить выбросы парниковых газов более чем наполовину, как указано в их политические цели.

Читайте также: