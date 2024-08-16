Исследование показало, что перерывы на 5 секунд могут уменьшить агрессию между супругами

Исследование, проведенное учеными из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, опросило 81 пары и было опубликовано в журнале Nature.

«Мы хотели увидеть, можно ли снизить отрицательные эмоции и тем самым агрессию, просто заставив людей сделать короткий перерыв», - объяснила Анна МакКерри, аспирант университета, возглавлявшая исследование.

МакКерри и ее команда были «очень удивлены» своими результатами, которые показали, что перерывы продолжительностью 5, 10 и 15 секунд одинаково эффективно снижали отрицательные эмоции и агрессию между парами.

«Мы думали, что пять секунд будет слишком мало», - сказала МакКерри CNN. «Оказалось, что нет... пять, десять и пятнадцать секунд имели одинаковый эффект».

Исследование проводилось путем создания чувства конфликта и раздражения с помощью конкурентной игры, в которой партнеры могли включать неприятные звуки выбранной ими громкости.

Для эксперимента человек, получавший звук, должен был подождать 5, 10 или 15 секунд, прежде чем решить, какой уровень звука вернуть, в то время как 360-градусная камера записывала их эмоции.

Машинное обучение использовалось для кодирования движений мышц лица, а система использовалась для определения эмоций по этим движениям.

Они обнаружили, что партнеры склонны подстраиваться под уровень агрессии друг друга, но короткий принудительный или добровольный перерыв может снизить и разрядить отрицательные эмоции.

МакКерри отметила, что эти результаты применимы к «повседневным конфликтам между парами», а не к ситуациям насилия или жестокого обращения.

«Для пар, переживающих конфликты, такие как дети или домашние дела... мы показали, что можно попробовать сделать пятисекундный перерыв. Возможно, это поможет. Это бесплатно», - сказала МакКерри. «В худшем случае вы потратите пять секунд на дыхание».

«Нажимать друг на кнопки друг друга»

Другие психологи эксперты отметили, что результаты отражают практики, которые они давно рекомендуют.

«Когда дела накаляются, небольшая пауза позволяет действовать менее импульсивно», - сказала Марико Виссерман, доцент кафедры психологии Университета Суссекса, не участвовавшая в исследовании. «Сделать шаг назад может помочь увидеть более широкую картину и напомнить себе, что мы любим своего партнера (и не ненавидим его)».

Джейнет Рибстин, клинический психолог и профессор-эмерит кафедры психологии Университета Эксетера, автор книги «Хорошие отношения: разгадка того, как стать лучше», сказала CNN, что пятисекундная стратегия особенно полезна из-за того, насколько хорошо партнеры подстраиваются друг под друга.

«Пары очень реагируют друг на друга, потому что их отношения так значимы», - сказала Рибстин, не участвовавшая в исследовании. «Есть множество способов, которыми вы можете спровоцировать друг друга, потому что вы так настроены на реакции друг друга и так зависите от того, чтобы они были такими, какими вы хотите, и чтобы они были на вашей стороне».

Хотя пять секунд может показаться коротким, эксперты согласны, что за такое короткое время можно сделать больше, чем кажется.

«Это показывает, насколько быстро работают наши мозги, и нам просто нужно дать себе небольшой шанс, чтобы наш мозг сделал свою магию», - сказала Виссерман, добавив, что более длительные перерывы могут понадобиться, когда конфликты и эмоции более серьезны.

Вопрос о том, можно ли применить результаты исследования к общей популяции, остается открытым, сказала Одри Тан, сертифицированный психолог, добавив, что большинство участников исследования были студентами, которые не жили вместе.

«Это может быть очень, очень по-разному для пары, живущей вместе или состоящей в браке восемь лет», - сказала она CNN в четверг. «Динамика изменится, способы споратся изменятся, техники и стратегии, которые люди используют, изменятся, они, скорее всего, узнают, как нажимать друг на кнопки друг друга немного лучше».

Участники исследования были на 83% белыми, что означает, что культурные нюансы в реакциях людей могут не отражаться, добавила она. Тан не участвовала в исследовании.

Исследование было опубликовано 7 августа.

В свете результатов исследования внедрение кратких перерывов во время конфликтов может существенно улучшить благополучие и здоровье в парах, так как они помогают снизить отрицательные эмоции и агрессию. Соответственно, включение регулярных пятисекундных перерывов в ежедневные взаимодействия может способствовать общему благополучию и способствовать поддержанию лучшего здоровья в отношениях.

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