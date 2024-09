Исследование показало, что обещания Трампа могут увеличить уровень инфляции и привести к потере рабочих мест.

Новое исследование показывает, что планы кандидата в президенты от Республиканской партии по тарифам, депортациям и Федеральной резервной системе не только не помогут справиться с инфляцией, но и усугубят ее.

В четверг в Peterson Institute for International Economics был опубликован научный доклад, в котором говорится, что экономические планы Трампа приведут к замедлению роста, росту инфляции и снижению занятости. В некоторых сценариях вред может сохраняться до 2040 года.

Доклад утверждает, что "странно, несмотря на его риторику о том, что 'иностранцы должны платить'", пакет рассматриваемых политик нанесет больше вреда американской экономике, чем любой другой в мире.

Это исследование является наиболее всесторонним анализом на данный момент о совокупном влиянии торговых, миграционных и предложений ФРС Трампа.

Даже в «низком» сценарии, когда депортировано только 1,3 миллиона нелегальных рабочих, а другие страны не отвечают на тарифы Трампа, занятость (измеряемая часами, отработанными) к 2028 году снизится на 2,7% по сравнению с базовым прогнозом, согласно докладу.

Инфляция достигнет 6% к 2026 году, а к 2028 году цены на потребительские товары вырастут на 20%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США, наиболее широкий показатель экономического роста, к концу четырехлетнего срока Трампа будет на 2,8% ниже ожидаемого.

Исследователи также моделировали «высокий» сценарий, включающий ответные тарифы других стран и депортацию 8,3 миллиона нелегальных рабочих. В этом сценарии занятость к 2028 году будет на 9% ниже базового уровня, а инфляция достигнет 9,3% к 2026 году. ВВП будет на 9,7% ниже ожидаемого.

Доклад заключает, что предложенные Трампом изменения «вызвать значительный рост инфляции и существенную потерю занятости (в частности, в сфере производства и сельского хозяйства) в американской экономике» и могут принести пользу другим экономикам в определенных случаях.

Анализ предполагает, что налоговые cuts Трампа 2017 года будут продлены, но не учитывает его предложения по отмене налогов на сверхурочную работу, чаевые и выплаты из фонда социального страхования.

CNN связался с кампанией Трампа за комментарием.

Главная проблема

В прошлом кампания Трампа отвергала предупреждения о том, что его политические предложения усугубят инфляцию и навредят экономике.

«Так называемые экономисты и эксперты сомневались в экономических планах президента Трампа в его первом сроке. Они оказались неправы тогда и окажутся неправы снова», - заявила Каролин Ливитт, пресс-секретарь национальной кампании Трампа, в заявлении для CNN в начале этого месяца. «План президента Трампа приведет к миллионам рабочих мест и сотням миллиардов долларов, которые вернутся из Китая в Америку».

Эти выводы актуальны, учитывая, что недавний опрос CNN показывает, что экономика является главным вопросом для избирателей. Около 4 из 10 вероятных избирателей (41%) считают экономику самым важным вопросом для них, намного опережая следующий по важности вопрос о защите демократии (21%).

despite warnings from mainstream economists about the damage some of Trump's economic policies would do, the former president still has an edge on the critical issue. Likely voters say they trust Trump over Vice President Kamala Harris to handle the economy (50% Trump to 39% Harris).

«Шок», подобный COVID-19»

Доклад показал, что все три политики Трампа по иммиграции, торговле и ФРС «вызвали бы снижение производства и занятости в США, а также рост инфляции в США».

Однако наиболее вредным элементом этих политик была бы ужесточение иммиграционной политики.

Трамп предложил депортировать «возможно, 15-20 миллионов нелегальных людей» в effort to combat crime, lower inflation, and help workers.

«Люди, которые входят в страну, убивают рабочие места чернокожих и латиноамериканцев», - сказал Трамп на выступлении в Джорджии во вторник.

Маккиббин, старший научный сотрудник Peterson Institute, сказал CNN в телефонном интервью, что массовые депортации вызвали бы «шок, подобный COVID-19» в поставках рабочей силы. Он отметил, что, по оценкам, 16% рабочих в сельском хозяйстве - нелегальные.

«Можете ли вы представить себе, что 16% рабочей силы в сельском хозяйстве исчезнет?» - сказал Маккиббин, добавив, что цены на еду вырастут. «И если вы их не пустите обратно, вы получите постоянную потерю предложения».

«Самые великие вещи, когда-либо изобретенные»

На торговом фронте Трамп продвигал тарифы как способ создать «renaissance производства» в Америке. Он предложил установить тарифы в размере 10-20% на все импортируемые в США товары, а также тарифы в размере 60% на товары из Китая.

На мероприятии в Мичигане на прошлой неделе Трамп назвал тарифы «самыми великими вещами, когда-либо изобретенными». На этой неделе в Джорджии Трамп сказал, что слово «тариф» - «одно из самых прекрасных слов, которые я когда-либо слышал».

Однако исследование Peterson Institute показывает, что тарифы и другие предложения Трампа вызовут обратный эффект - они больше навредят производству, чем любому другому сектору. Это означает, что те же рабочие на заводах, которых Трамп якобы хочет помочь, пострадают больше всего.

«Если другие страны ответят, как многие, скорее всего, сделают, рецессия в год после увеличения тарифов станет серьезной угрозой», - сказал Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, в электронном письме CNN.

Трамп позже slightly смягчил свою позицию, поговорив с Bloomberg о том, что президент технически может обсуждать процентные ставки, но это не значит, что он ими управляет.

Исследование, проведенное Peterson Institute, показало возможность того, что президент будет влиять на независимость ФРС, чтобы искусственно поддерживать низкие ставки, стимулируя экономику.

Исследование показало, что вмешательство в независимость ФРС приведет к росту инфляции, значительному оттоку капитала, существенному снижению стоимости доллара США и росту безработицы - все это ухудшит уровень жизни в США.

Как отметил Маккиббин, страны с автономными центральными банками, как правило, испытывают более низкую инфляцию. Он привел в пример Аргентину, где политическое вмешательство в работу центрального банка приводит к самой высокой инфляции в мире.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого назначил Трамп в 2017 году, выразил озабоченность в связи с попытками вмешательства в независимость ФРС.

"На протяжении всей истории люди обнаружили, что защита центрального банка от прямого политического контроля предотвращает создание денежно-кредитной политики, направленной на обслуживание тех, кто находится у власти, а не всего населения", - объяснил Пауэлл в ответ на вопрос CNN. "Наша задача - служить всем американцам. Мы не подчиняемся ни одному политику или политической фигуре, ни одной причине или вопросу".

Бизнес-сообщество может выразить обеспокоенность в связи с предложенными политиками потенциального кандидата в президенты, такими как тарифы и депортации, если они окажут отрицательное влияние на экономику, как показывают исследования Института международной экономики Питерсона.

Учитывая, что экономика является основной заботой избирателей, согласно недавнему опросу CNN, любые политики, которые могут усугубить инфляцию и навредить экономике, могут не найти поддержки у бизнеса.

