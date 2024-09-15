Исследование Октоберфеста с очками виртуальной реальности

21 сентября начинается Октоберфест в Мюнхене, и ожидание уже накалено: множество людей мечтают посетить крупнейший в мире народный фестиваль, но не могут этого сделать. Инновационная компания высоких технологий приходит на помощь, создавая цифровую версию, которая требует лишь немного практики.

На данный момент вход на фестиваль окружен строительными заграждениями. Но уже 21 сентября около шести миллионов посетителей прибудут на Октоберфест. Тем не менее, поклонники виртуального Октоберфеста уже вовсю гуляют, так как фестиваль начался раньше: с помощью VR-очков любители Октоберфеста уже могут прогуляться по праздничным площадкам. Еще одна виртуальная версия начнется с первого крана пива.

Предупреждение: будьте осторожны в виртуальном мире. Даже без пива новички могут споткнуться, исследуя территорию фестиваля. Управление VR-очками требует некоторой практики.

Молодые гиды сопровождают посетителей на Висен

Текущий виртуальный тур, уже доступный, проводится Феликсом и Лизой, глухими парой. Их цель - позволить людям, которые не могут присутствовать на фестивале лично, принять в нем участие каким-то образом, говорит Кристоф Остлер, CEO и основатель Connected Reality и brains behind vr4kids-inclusion project. "Включение - ключевое слово".

Посетители могут принять роли Феликса и Лизы, исследуя фольклорный фестиваль с их точки зрения: они катаются на колесе обозрения, на автодроме, на поезде-призраке - или ныряют прямо в ореховый стенд. Самый старший человек, который надел VR-очки и погрузился в Висен на данный момент, был 96 лет,according to Ostler. Она задумчиво произнесла: "Теперь я снова могу пойти на Висен".

Это не только для детей с ограниченными возможностями или инвалидов, а для всех, кто не может посетить фестиваль, говорит Остлер. Лиза общается на языке жестов, а Феликс предоставляет посетителям несколько терминов Висена на их родном языке. Сейчас также доступна английская версия.

Виртуальная приключенческая игра Висен

Международные посетители могут ожидать прихода реального Октоберфеста с помощью виртуальной реальности "Октоберфест - Официальная игра" от мюнхенской студии K5 Factory, лицензированной организаторами Октоберфеста. Она переносит посетителей в совершенно другой, комичный Висен, действительно воплощающий фестиваль: колесо обозрения, Шихтль, цирк, колесо дьявола, настоящие пивные шатры - настоящий Висен, только более яркий.

Целевой аудиторией игры являются поклонники Висена, которые не могут посетить фестиваль. Создатели смотрят в глобальном масштабе. Игра начинается - в основном для основной целевой аудитории, США - на английском языке; баварская версия может быть введена позже, но в основном как шутка.

"В наших играх основным языком является английский", - говорит основатель и CEO K5 Factory Оливер Симон. Продолжаются работы над выходом на европейский рынок и даже на китайский, добавляет CEO Томас Вагнер.

Идея возникла во время пандемии. "Нам нужно было разрабатывать виртуальные пространства для частных и корпоративных целей", - говорит Оливер Симон. "И: как мы можем сделать это более погружающим для тех, кто не может присутствовать?"

Посетитель "материализуется" - или "телепортируется" - в качестве аватара с помощью луча света на фестиваль. Начинающим может потребоваться несколько попыток в зависимости от их уровня навыков, чтобы инициировать телепортацию. Вход свободный, как и на настоящем Октоберфесте. Но чтобы насладиться аттракционами или надеть традиционную одежду, такую как дрэндлы и ледерхosen, нужно потратить игровые деньги или настоящие евро.

Столкновение с друзьями или другими посетителями на фестивальном поле возможно. Новичок может время от времени сталкиваться с другими, немного дезориентированный виртуальным опытом. Подлинная музыка и шум из шатров можно услышать - реальные записи с Октоберфеста. Доступны виртуальныеpretzels, а также виртуальные аттракционы, от метания колец до захватывающих rides, таких как падение башни и вершина спин. Совет: сядьте в реальном мире перед виртуальным приключением.

Болезнь движения легче получить в этом мире, чем на реальном фестивале. Те, кто страдает от движения болезни среди быстрых rides с тошнотой, найдут VR-очки развлекательным вызовом. Сенсорная путаница возникает из-за несоответствия между воспринимаемым движением и фактическим движением, что приводит к болезни движения - подобно морской болезни, когда мозг борется с точной обработкой движения корабля.

В результате посетители не могут участвовать в каруселях в vr4kids inclusion или в игре Октоберфест в K5 Factory, которые вращаются быстро. "Вращающиеся объекты быстро вызывают болезнь движения", - объясняет CEO K5 Factory Томас Вагнер. "Мы особенно осторожны, особенно в начале".

Команда виртуального Октоберфеста не считает, что цифровой опыт отвлекает от радости реального Октоберфеста. Они утверждают, что возможность виртуально посещать различные туристические достопримечательности показала, что люди наслаждаются посещением этих мест в реальности позже.

Опыт событий через VR-очки, к которым у вас может не быть доступа - концепция не новая. Остлер и его команда также запрограммировали тур по туннелю Альянц Арены и плавание с дельфинами, а также тренировку по баскетболу на коляске. Их цель - мотивировать детей с ограниченными возможностями попробовать этот вид спорта самим, говорит Остлер.

Команда K5 Factory работает над дополнительными проектами, помимо Висена: "Мы работаем над превращением отеля Walled Off Hotel Бэнкси в VR-приключение", - говорит Вагнер. Они тщательно воссоздают закрытый отель в Бетлехеме, Западный берег, из-за политических проблем в подробном виртуальном реальности, чтобы посетители могли погрузиться в прошлое отеля и полюбоваться искусством Бэнкси через виртуальную экспедицию, возглавляемую крошечным пернатым другом.

Октябрьский фестиваль энтузиасты, которые не могут присутствовать на физическом событии в Мюнхене по разным причинам, теперь могут участвовать виртуально, благодаря цифровой версии, инициированной Connected Reality. Цифровая версия включает виртуальную экскурсию, проводимую Феликсом и Лией, позволяющую посетителям исследовать народный фестиваль с их точки зрения.

Для тех, кто находится за пределами Германии, авторизованная виртуальная реальность игра "Октоберфест - Официальная игра" от мюнхенской студии K5 Factory может стать захватывающей альтернативой. Эта игра переносит игроков в оживленную сцену Висен, с аутентичными аттракционами и опытом.

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