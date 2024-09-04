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ПанорамаНовостиНекомпетентность

Исследование катастрофы Гренфелла: халатность и жадность

Пожар в жилом здании в Лондоне 2017 года, повлекший трагическую гибель 72 человек, был признан полностью предотвратимым в заключительном отчете следствия. Однако внедрение необходимых изменений происходило медленно.

 and  John Stellmacher
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- Исследование катастрофы Гренфелла: халатность и жадность

Окутанная погребальным покрывалом, укрепленная и закутанная в плащ башенный комплекс Грэнфелл возвышается в западном небе Лондона. В некогда обитаемом месте в районе Северный Кенсингтон 72 души ушли в мир иной в сумрачные часы 14 июня 2017 года в результате страшного пожара.

Более семи лет спустя расследовательский документ вынес суровый приговор тем, кто несет ответственность, и связанным с ними организациям.

"Простой факт заключается в том, что каждая и каждая смерть была предотвратима", - заявил Мартин Мур-Бик, возглавлявший расследование. Бедствие было "следствием десятилетий пренебрежения" со стороны центрального правительства и других заинтересованных сторон в использовании горючих веществ на внешних стенах высоких зданий. Главной причиной было халатность, но в некоторых случаях жадность также сыграла разрушительную роль.

Кажущаяся цепочка неправомерных действий и некомпетентности

Огонь, который вспыхнул на 4-м этаже, быстро распространился по фасаду 24-этажного социального жилья. Облицовка фасада сыграла смертельную роль, как показало продолжающееся расследование.

Облицовка была установлена ​​только перед трагедией, чтобы улучшить внешний вид и энергоэффективность здания, построенного в 1974 году. Однако алюминиевые листы с пластиковым наполнителем были полностью непригодны и повели себя как источник возгорания.

Они были установлены в результате кажущейся цепочки неправомерных действий и некомпетентности со стороны чиновников и корпораций, как показывает нынешний отчет. Правила пожарной безопасности трактовались с легкостью, результаты тестов были подделаны или фальсифицированы, а предупреждения игнорировались.

Когда трагедия разворачивалась 14 июня 2017 года, неисправный холодильник на 4-м этаже вызвал пожар, который быстро распространился на фасад.

Менее чем через 30 минут после первого сигнала о бедствии пламя уже достигло вершины внушительного здания. Горящий, капающий пластик с фасада распространил огонь по всему зданию.

Пожарную службу также критикуют за серьезные ошибки. Они советовали жителям оставаться в горящем здании и ждать помощи в течение непомерно долгого времени, даже когда стало очевидно, что огонь быстро охватит все здание. Для многих их дома стали смертельными ловушками. Некоторые могли только прощаться через мобильный телефон.

Скорбь смешивается с гневом и разочарованием

Окружающая сожженный башенный комплекс территория огорожена деревянным забором. Памятные сообщения, фотографии и сувениры на различных языках украшают его. Английский, арабский, испанский, амхарский - башенный комплекс Грэнфелл был домом для людей из разных уголков мира.

Скорбь выживших и родственников смешивается с гневом и разочарованием. "Люди, которые принимали решения и приоритизировали прибыль над безопасностью людей, должны быть заключены в тюрьму", - заявила Сандра Руис, чья 12-летняя племянница погибла в пожаре, газете "Гардиан".

Однако многолетнее расследование не привело к предъявлению никаких уголовных обвинений. Представитель выживших и родственников заявил, что теперь зависит от правоохранительных органов предъявить обвинения виновным. Неизвестно, произойдет ли это и когда. Специалист по связям с общественностью заявил, что отчет будет теперь изучен, что может занять до 18 месяцев.

Отчет также выявил случаи некомпетентности в применении правил пожарной безопасности, что привело к проигнорированным предупреждениям и поддельным результатам тестов. Отсутствие ответственности продолжает подпитывать гнев среди семей погибших, и Сандра Руис требует справедливости за смерть своей племянницы.

Несмотря на суровую критику, не было предъявлено никаких уголовных обвинений, оставив выживших и родственников надеяться на справедливость в ходе продолжающегося изучения отчета.

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