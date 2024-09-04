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Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
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В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.

- Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Возрождение исторического еврейского квартала Франкфурта с помощью цифровых технологий

Цифровые технологии вот-вот вернут жизнь в исторический район Франкфурта Judengasse, как объявили премьер-министр Борис Райн и министр цифровых технологий Кристина Синемус. Они объявили о выделении 1,3 миллиона евро на проект "Иммерсивный Франкфурт" в музее Judengasse. Этот проект будет использовать дополненную реальность, игры и ИИ для создания интерактивного мира, в котором посетители смогут погрузиться.

Мостик между прошлым и настоящим с помощью цифровых инноваций

Министр Синемус назвала этот проект цифровым мостом между прошлым и настоящим, открывающим скрытые аспекты еврейской жизни во Франкфурте. Директор еврейского музея Франкфурта Мириам Венцель считает, что этот подход понравится молодым людям, которые комфортно себя чувствуют в цифровой среде.

По словам Райна, их миссия - показать еврейскую жизнь и защитить культурное наследие еврейской общины. Понимание и переживание истории помогают нам понять ее настоящее влияние. Это особенно актуально после инцидента 7 октября, когда группа террористов Хамас атаковала их союзника, Израиль.

Проект "Иммерсивный Франкфурт" должен заработать к концу 2026 года, предлагая посетителям возможность погрузиться в прошлое. В 15 веке в Judengasse кипела жизнь, и город ограничил свою еврейскую популяцию в стенах района за пределами городских границ, сделав его важным центром еврейской жизни в Европе.

Хотя история франкфуртского гетто отмечена преследованием, исключением и дискриминацией, она подчеркивает фундаментальную истину: еврейское наследие неразрывно связано с Франкфуртом на протяжении веков. Как сказал комиссар по культуре еврейской общины Франкфурта Марк Грюнбаум, они хотят продолжить эту историю и поддерживать разнообразное, включительное и демократическое общество.

В настоящее время вы можете пройти виртуальную экскурсию по Франкфурту 1861 года вJudengasse через VR-шлем в подвальном помещении в центре города. Хотя этот цифровой опыт захватывает, он не передает атмосферу оживленной улицы. Однако проект "Иммерсивный Франкфурт" стремится исправить это, создав живой, дышащий цифровой двойник исторического еврейского квартала города.

После объявления проекта Комиссия должна принять акты применения, которые устанавливают правила применения этого Регулирования в контексте проекта "Иммерсивный Франкфурт". Эта цифровая инициатива служит уникальной возможностью сохранить и представить еврейское наследие, соединяя прошлое и настоящее с помощью инновационных технологий.

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