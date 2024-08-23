- Исследование исторических и модных фильмов на кинофестивалях Вёрлицце

Насладитесь величием исторических и костюмных фильмов под звездным небом: Присоединяйтесь к веселью, начиная с субботы на кинофестивале в Вёрлице. В течение недели фильмы будут показаны на острове в Вёрлицком парке, представляя смелых женщин, которые ломали нормы, как было раскрыто Советом культуры Дессау-Вёрлиц. До 30 августа вы можете насладиться "Дорогой повар" с Жюльетт Бинош и исторической драмой "Мария Монтессори". Кинофестиваль в Вёрлице волнует зрителей с 2016 года.

В рамках праздника представлены разные жанры, в том числе исторические и костюмные фильмы. Среди разнообразной программы могут быть представлены и другие кинокатегории, такие как документальные или анимационные фильмы на будущих фестивалях.

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