Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Исследование исторических и модных фильмов на кинофестивалях Вёрлицце

Энтузиасты исторической моды и декораций снова будут рады на Вёрлицких кино_loaderм с появлениями объёмных юбок, шосc и запряжённых коней.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Энтузиастам исторического кино и поклонникам костюма определенных эпох скоро представится шанс...
Энтузиастам исторического кино и поклонникам костюма определенных эпох скоро представится шанс окунуться в эксклюзивную атмосферу на острове Штайн.

- Исследование исторических и модных фильмов на кинофестивалях Вёрлицце

Насладитесь величием исторических и костюмных фильмов под звездным небом: Присоединяйтесь к веселью, начиная с субботы на кинофестивале в Вёрлице. В течение недели фильмы будут показаны на острове в Вёрлицком парке, представляя смелых женщин, которые ломали нормы, как было раскрыто Советом культуры Дессау-Вёрлиц. До 30 августа вы можете насладиться "Дорогой повар" с Жюльетт Бинош и исторической драмой "Мария Монтессори". Кинофестиваль в Вёрлице волнует зрителей с 2016 года.

В рамках праздника представлены разные жанры, в том числе исторические и костюмные фильмы. Среди разнообразной программы могут быть представлены и другие кинокатегории, такие как документальные или анимационные фильмы на будущих фестивалях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Портал Lebensmittelwarnung.de сообщает о возможном загрязнении французского сыра.
Федеральные земли Германии

Производитель сыра отказывается от производства из-за потенциального заражения листерией

Известны сообщения о бактериальном загрязнении в молочном продукте, произведенном во Франции. Причастный продукт и рекомендуемые действия для потребителей находятся под пристальным наблюдением.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Критика turnieju в сфере политика туризма отдаётся Никласом Дюброком, представляющем фракцию СДПГ.
Федеральные земли Германии

Группа СДПГ выступает за увеличение финансирования в секторе туризма.

Текущая статистика туризма для Шлезвиг-Гольштейна показывает неудовлетворительные результаты. Группа СДПГ винит в этом министра экономики Мадсена и требует увеличения его ответственности

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно