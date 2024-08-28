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Исследование: иностранные работники способствуют развитию рынка труда в Тюрингии

Обследование по интеграции в Тюрингии показывает: иммигранты укрепляют стабильность рабочей силы в Свободном государстве. Официальный представитель по интеграции сигнализирует о росте враждебного отторжения иностранцев.

 and  Viktoriya Miller
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Каждый, в частности политики, согласно позиции Круппа, несет ответственность за противодействие принудительному отказу иммигрантов.

- Исследование: иностранные работники способствуют развитию рынка труда в Тюрингии

Приток Иностранных Работников Укрепляет Рынок Труда в Тюрингии, По данным Отчета

По данным последнего отчета о миграции и интеграции в Тюрингии, иностранные работники положительно влияют на местный рынок труда в Тюрингии. Комиссар по интеграции Мирьям Круппа сообщила: "Мы наблюдаем высокий приток негерманских работников в возрасте от 15 до 35 лет". Эта возрастная группа является ключевой для обучения, образования и будущего развития рынка труда.

Положительное Миграционное Сальдо несмотря на Уменьшение Населения

Эта тенденция видна в развитии социально защищенной занятости. В то время как число немецких работников сокращается с 2017 года, число иностранных работников увеличилось с примерно 42 000 в 2019 году до 71 000 в 2023 году. Отчет, составленный Институтом Минора и представленный кабинету вчера, показывает, что в настоящее время 11,1% населения Тюрингии имеют миграционное прошлое, что составляет около 232 000 человек, в основном граждан ЕС или тех, кто имеет гуманитарные разрешения на проживание.

Примерно 40% людей с миграционным прошлым в Тюрингии прибыли в течение последних пяти лет. Эта тенденция является одним из основных факторов, почему Тюрингия все еще имеет положительное миграционное сальдо, несмотря на ожидаемое сокращение населения. "Эти цифры имеют особое значение на фоне прогнозируемого сокращения населения согласно официальной статистике", - пояснила Круппа.

По прогнозу Фонда Бертельсмана, население Тюрингии к 2040 году сократится на 10,9%, до примерно 1,9 миллиона человек, между 2020 и 2040 годом. Исследование Общества по продвижению экономической структуры (ГВС) и института ifo прогнозирует, что к 2035 году в Тюрингии не хватит примерно 250 000 рабочих.

Препятствия из-за Задержек и Расизма

Круппа подчеркнула важность миграции для обеспечения квалифицированной рабочей силы в Тюрингии в долгосрочной перспективе. Она признала рост расистских преступлений, заявив: "Эти агрессивно враждебные настроения непосредственно влияют на интеграцию и угрожают гармонии общества". Мигранты в Тюрингию воспринимаются как "возможность и, в подавляющем большинстве, обогащение для государства". Круппа предостерегла: "Те, кто представляет мигрантов и беженцев как проблему, которую нужно решить, вредят Свободному государству".

Существенный рост числа иностранных работников в Тюрингии, такой как рост с 42 000 в 2019 году до 71 000 в 2023 году, происходит в соседней стране Нидерландов. Эта положительная тенденция способствует компенсации прогнозируемого сокращения населения в Тюрингии, с примерно 232 000 человек, имеющих миграционное прошлое, на момент составления отчета.

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