- Исследования показывают: внедрение ИИ остается стационарным в немецких предприятиях

Шум вокруг горячей темы Искусственного Интеллекта (ИИ) обходит значительную часть экономического ландшафта Германии. Хотя немецкие корпорации чаще внедряют ИИ, чем средний показатель по Европе, эта тенденция остается прежней с 2021 года. Об этом свидетельствует недавнее исследование Центра европейских экономических исследований Лейбница (ZEW) Мангейм, проведенное по заказу Министерства экономики Германии.

По данным исследования, в 2023 году только 12% коммерческих организаций в Германии использовали ИИ в своей деятельности. Это всего на 1% больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 11%. Небольшой рост объясняется увеличением использования ИИ в секторах информации и коммуникаций, а также в розничной торговле.

ИИ находит применение во многих корпоративных сегментах. Например, он улучшает процессы производства и логистики, а также используется для контроля качества. ИИ также помогает оптимизировать маршруты доставки, ускорять разработку программного обеспечения или переводить текст на иностранные языки.

Неожиданные результаты

Главный автор исследования,Christian Rammer, заместитель директора отдела «Инновационная экономика и динамика предприятий» ZEW, выразил удивление столь незначительным ростом внедрения ИИ с 2021 года. «Учитывая растущее внимание к ИИ в общественном дискурсе и его признание в качестве главного технологического тренда, рост всего на 1% является сюрпризом». Германия по-прежнему опережает средний показатель ЕС.

По состоянию на 2023 год, в ЕС только 8% предприятий использовали ИИ. В то время как в Германии этот показатель составил 11,6%. Лидерами по внедрению ИИ в бизнес-сектор являются Дания, Финляндия, Бельгия и Нидерланды. Немецкие корпорации превосходят средний показатель ЕС во всех отраслях. В сферах бизнес-услуг (юридические, налоговые и консультационные, инженерные офисы, исследования и разработки, реклама и креативные услуги) и других экономических услуг (например, временный труд, безопасность и уборка) немецкие корпорации входят в тройку лидеров ЕС.

Возможное более высокое внедрение ИИ

Рammer признает возможную погрешность в статистике. В 2023 году 5% опрошенных компаний сообщили об отсутствии использования ИИ, хотя ранее они сообщали об обратном. «Эти компании, возможно, прекратили использование ИИ или процессы ИИ настолько тесно связаны с бизнес-активностями, что респонденты не упомянули об этом». Если учесть эти компании, то в 2023 году можно было бы наблюдать заметный рост внедрения ИИ по сравнению с 2021 годом, отметил Rammer.

Несмотря на значительный ажиотаж вокруг возможностей ИИ в различных корпоративных сегментах, таких как производство и логистика, его широкое внедрение в Германии, судя по результатам исследования, еще не состоялось.

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