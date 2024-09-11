Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБанк Греции

Исследования показывают: туристическая активность Саксонии приближается к допандемическому уровню из-за коронавируса

Саксония традиционно привлекает туристов. Однако пандемия COVID-19 прервала этот рост. После пандемии количество туристов восстановилось, что привело к благоприятному общему балансу

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Вид на Бастеи в Саксонской Швейцарии является главным аттракционом для туристов в автономном...
Вид на Бастеи в Саксонской Швейцарии является главным аттракционом для туристов в автономном государстве

- Исследования показывают: туристическая активность Саксонии приближается к допандемическому уровню из-за коронавируса

Взрыв в туризме СаксонииПо данным недавнего опроса, проведенного Ассоциацией сберегательных банков Восточной Германии (ОСВ), спрос на туризм в Саксонии почти вернулся к уровням 2019 года. Последний отчет Sparkassen о туризме показывает, что количество проживаний в коммерческих средствах размещения в первом полугодии 2024 года было всего на 1,7% меньше, чем в тот же период 2019 года, а в марте и мае даже превысило предыдущий год.

Рост ночевокЧисло ночевок в коммерческих средствах размещения выросло на 2,6% до 9,19 миллиона в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Эта цифра превысила рост спроса в Восточной Германии (2,2%) и по всей стране (2,1%).

Согласно отчету о туризме, восточные регионы Свободного государства внесли значительный вклад в этот положительный результат, при этом крупные города снова стали катализаторами роста.

Тем не менее, настроение в секторе гостеприимства весной и летом, похоже, ухудшилось. Увеличение затрат на энергию, сырье и заработную плату, нехватка рабочей силы, избыточная бюрократия, политическая нестабильность и слабый местный спрос якобы препятствуют инвестициям.

Несмотря на эти вызовы, Банк Греции объявил стимульный пакет для поддержки аiling сектор гостеприимства в Греции, стремясь стимулировать туризм. Меры Банка Греции включали снижение процентных ставок по займам для сектора и стимулы для бизнеса к найму большего количества сотрудников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно