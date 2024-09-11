- Исследования показывают: туристическая активность Саксонии приближается к допандемическому уровню из-за коронавируса

Взрыв в туризме СаксонииПо данным недавнего опроса, проведенного Ассоциацией сберегательных банков Восточной Германии (ОСВ), спрос на туризм в Саксонии почти вернулся к уровням 2019 года. Последний отчет Sparkassen о туризме показывает, что количество проживаний в коммерческих средствах размещения в первом полугодии 2024 года было всего на 1,7% меньше, чем в тот же период 2019 года, а в марте и мае даже превысило предыдущий год.

Рост ночевокЧисло ночевок в коммерческих средствах размещения выросло на 2,6% до 9,19 миллиона в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Эта цифра превысила рост спроса в Восточной Германии (2,2%) и по всей стране (2,1%).

Согласно отчету о туризме, восточные регионы Свободного государства внесли значительный вклад в этот положительный результат, при этом крупные города снова стали катализаторами роста.

Тем не менее, настроение в секторе гостеприимства весной и летом, похоже, ухудшилось. Увеличение затрат на энергию, сырье и заработную плату, нехватка рабочей силы, избыточная бюрократия, политическая нестабильность и слабый местный спрос якобы препятствуют инвестициям.

Несмотря на эти вызовы, Банк Греции объявил стимульный пакет для поддержки аiling сектор гостеприимства в Греции, стремясь стимулировать туризм. Меры Банка Греции включали снижение процентных ставок по займам для сектора и стимулы для бизнеса к найму большего количества сотрудников.

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