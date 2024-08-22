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Исследования показывают: скидки на электромобили меньше, чем на обычные бензиновые

Продажи электромобилей вялые, многие владельцы машин считают их чрезмерно дорогими по сравнению с бензиновыми аналогами. Тем не менее, разница в цене кажется более узкой в премиум-сегменте.

 and  Alex Stellmacher
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Парковочные места, предназначенные для электрических автомобилей
Парковочные места, предназначенные для электрических автомобилей

- Исследования показывают: скидки на электромобили меньше, чем на обычные бензиновые

Покупатели электромобилей (ЭМ) в настоящее время платят дополнительные 21% в среднем за ЭМ по сравнению с аналогичным автомобилем, работающим на бензине, согласно исследованию эксперта отрасли Фердинанда Дуденхёффера. Это объясняется более высокими первоначальными затратами и меньшими скидками, предлагаемыми для ЭМ по сравнению с автомобилями, работающими на бензине, что делает меньшую долю ЭМ на рынке Германии разумной.

Дуденхёффер сравнил чистые розничные цены (с учетом скидок) 20 значительных моделей ЭМ со своими бензиновыми аналогами, вычислив стоимость, которую частный покупатель заплатит за новый автомобиль. Эти скидки были рассчитаны в августе с помощью онлайн-дилеров. Средняя розничная цена ЭМ составила €45 040 с скидкой 12,9%, что после вычетов составило €39 236. В свою очередь, бензиновый автомобиль имел розничную цену €38 228, скидку 15,0% и в итоге продавался по цене €32 355.

Таможенные пошлины ЕС включены

Отметим, что немецкие люксовые автомобильные компании, такие как BMW, сохраняют относительно небольшую ценовую разницу между ЭМ и автомобилями, работающими на бензине. С другой стороны, ЭМ от Opel или Peugeot значительно дороже своих бензиновых аналогов. В августе полностью электрический Opel Corsa был дороже на €13 633 (79%) по сравнению с его бензиновой версией, в то время как полностью электрический Opel Mokka стоил на €9 411 (35%) больше. Аналогичные ценовые различия наблюдались у Peugeot, Nissan и китайских производителей. Электрический MG ZS стоил на €12 843 (75%) больше, чем его бензиновый аналог, что указывает на то, что китайские производители, похоже, уже включили таможенные пошлины ЕС.

"Слишком дорого для среднего покупателя"

Однако эти ценовые различия делают ЭМ недоступными для среднего потребителя. За первые семь месяцев года Opel и Peugeot смогли продать всего 5,1% своих автомобилей в Германии с полным электроприводом. В целом, доля рынка с января по июль составила 12,2%, а BMW - 16,7%. Дуденхёффер объясняет это меньшей ценовой разницей. Например, у BMW X1 она составляет всего €2 260 (6%). Аналогичные выводы были сделаны для сравниваемых моделей Mercedes.

Скорее всего, существенные ценовые различия являются основным фактором, замедляющим продажи электромобилей, как показывает окончание стимулов для их покупки к концу 2023 года: "До конца 2023 года отсутствие зарядных станций не мешало покупателям приобретать ЭМ. Однако прекращение стимулов привело к замедлению", - пишет Дуденхёффер.

Хотя немецкие люксовые автомобильные компании, подобные BMW, сохраняют относительно небольшую ценовую разницу между своими ЭМ и автомобилями, работающими на бензине, общая стоимость электромобилей по-прежнему существенно выше по сравнению с традиционными автомобилями. Например, полностью электрический BMW X1 имеет ценовую разницу всего €2 260, что меньше, чем у многих других ЭМ на рынке.

Несмотря на усилия BMW по снижению стоимости электромобилей, высокие первоначальные затраты и меньшие скидки, предлагаемые для ЭМ, все еще делают их менее привлекательными для среднего потребителя, способствуя их меньшей доле на рынке в Германии.

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