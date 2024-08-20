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Федеральные земли ГерманииНовостиЗдоровье и безопасность

Исследования показывают повышенный риск заболевания среди специалистов по уходу за детьми.

Большое количество детских садов голосов. Исследование показывает: воспитатели дошкольных учреждений испытывают значительно более высокие показатели заболеваемости, чем типичный работник, даже в Рейнланд-Пфальц.

 and  Max Becker
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Сотрудники дошкольных учреждений болеют чаще среднепрофессионального уровня.
Сотрудники дошкольных учреждений болеют чаще среднепрофессионального уровня.

- Исследования показывают повышенный риск заболевания среди специалистов по уходу за детьми.

Работники детских садов в Рейнланд-Пфальце в 2023 году брали больше внепланового отпуска, чем их коллеги в других профессиях. В среднем они пропускали работу в течение около 30 дней в прошлом году, согласно отчету Фонда Бертельсмана. Во всех профессиях среднее количество дней отсутствия из-за болезни составляло около 21 дня.

Фонд часто использует данные от компании ДАК-Здоровье, которая страхует 12,2% работников детских садов по всей стране. Другие страховые компании также наблюдали подобную тенденцию.

Специалист: Перегрузка на работе

По всей стране количество педагогов, взявших больничный, возросло на 26% с 2021 по 2023 год, в основном из-за психологического напряжения. В Рейнланд-Пфальце 17,4% дней больничного в детских садах приходилось на проблемы со здоровьем. В среднем педагоги имели 29,6 дня больничного по стране, по сравнению с 20,1 днем во всех профессиях.

"Многие детские сады попадают в порочный круг: по мере увеличения дней больничного отсутствуют все больше специалистов, что еще больше увеличивает нагрузку на оставшихся сотрудников", - пояснила Анетте Штейн, эксперт по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана. "Высококачественное дошкольное образование, уход и воспитание становятся трудными во многих местах". Фонд предложил ввести обязательную систему финансирования квалифицированного персонала для покрытия всех отсутствий.

Увеличение дней больничного среди работников детских садов в Рейнланд-Пфальце, в основном из-за проблем со здоровьем, подчеркивает важность приоритета [здоровья и безопасности] в этих учреждениях. Адресация высокой нагрузки и предоставление достаточной поддержки специалистам могли бы потенциально снизить количество таких дней отсутствия.

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