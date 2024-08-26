- Исследования показывают, что значительное количество молодых избирателей испытывают опасения по отношению к партии зеленых.

Согласно исследованию, проведенному экспертами по поколениям, многие впервые голосующие воспринимают «Зеленых» как потенциальную угрозу. Это мнение было очевидно в опросе Института исследований поколений, где 25% опрошенных на западе и 30% на востоке выразили страх перед партией. Рюдигер Маас, основатель института, описал «Зеленых» как воспринимаемых как экстремистов и сторонников ограничений. Более выраженный страх вызывала ультраправые «Альтернатива для Германии» (АфД), о которой с тревогой говорили 65% опрошенных на востоке и 74% на западе.

Маас прокомментировал: «Этот страх теперь распространен среди молодых людей по отношению к партиям». Страх не ограничивается АфД, но распространяется и в других направлениях. Это стало неожиданным открытием для исследователей. Во время личных бесед молодые люди часто ссылались на видеоролики в социальных сетях, якобы показывающие «Зеленых» как опасных. «Зеленые» уже испытали значительную потерю поддержки среди молодых избирателей на выборах в Европарламент, получив всего 11% голосов от 16-24-летних.

До выборов в Тюрингии и Саксонии Аугсбургский институт опубликовал исследование о поведении молодых избирателей. Было опрошено 870 человек в возрасте от 16 до 25 лет по всей стране, а также проведено 132 личных беседы с молодыми людьми.

Открытость к выбору голосов

Личные интервью также показали, что несмотря на страхи, есть степень принятия решений о голосовании других молодых избирателей – даже если они голосуют за АфД и наоборот. «Они говорят: это мой друг, и это мой друг, даже если он голосует слева», – сказал Маас. Традиционное лево-правовое разделение становится менее значимым: около четверти его отвергают.

Интересно, что 41% опрошенных согласились с утверждением, что правительство не заботится о простых людях. Треть считала, что правительство действует против интересов населения. Независимо от предпочтений партии, миграция была названа самой важной проблемой. Праворадикализм и изменение климата заняли второе место.

В контексте выборов в Тюрингии и Саксонии страх перед «Зелеными» также проявился среди молодых избирателей, согласно исследованию института Мааса. Несмотря на этот страх, среди молодых людей есть понимание и принятие различных решений о голосовании, как было выражено во время личных интервью.

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