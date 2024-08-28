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Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
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Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.

- Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Согласно исследованию, проведенному компанией Barmer, страховой компанией, девочки в Рейнланд-Пфальце чаще подвергаются ортодонтическому лечению, чем их сверстники-мальчики. Исследование показало, что 60,1% девочек в возрасте от 8 до 17 лет получили ортодонтическую помощь по сравнению с 49,4% мальчиков. Barmer предоставила данные более чем о 2600 детях в регионе.

«Дентальный отчет» проанализировал счета примерно 53 000 восьмилетних детей, родившихся в 2005 году, в течение десяти лет с 2013 по 2022 год. Barmer предоставила данные.

Дунья Кляйс, региональный менеджер, предложила несколько возможных причин более высокой частоты ортодонтического лечения у девочек, в том числе общественные стандарты красоты, влияние сверстников и чрезмерная опека родителей. Медицинской основы, поддерживающей идею о том, что девочкам требуется больше лечения, не найдено.

Частота ортодонтического лечения также варьировалась в Рейнланд-Пфальце. Во всех возрастных группах от 8 до 17 лет 54,8% получили ортодонтическую помощь. Майнац имел самую высокую частоту лечения - 59,5%, в то время как район Трир-Сарбург имел самую низкую частоту - 49,4%.

В подробном «Дентальном отчете», проанализированном Barmer, были включены более 53 000 восьмилетних детей, родившихся в 2005 году, с данными, предоставленными самой Barmer. Несмотря на то, что Дунья Кляйс предложила возможные причины расхождения в частоте ортодонтического лечения между полами, такие как общественные стандарты красоты и чрезмерная опека родителей, компания Barmer, страховая компания, не нашла медицинской основы, поддерживающей необходимость более частого лечения у девочек.

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