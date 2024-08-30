- Исследования показывают, что в Тюрингии относительно стабильная атмосфера.

На подходе к выборам в Тюрингии партия AfD, возглавляемая спорной фигурой Бьёрном Хёкке, продолжает лидировать. Согласно опросу, проведенному Forsa для RTL и ntv, партия находится на уровне 30%, что совпадает с результатами опроса в начале августа. Опрос был проведен после трагического инцидента в Солingen, который вызвал интенсивные политические дискуссии.

Опрос показывает, что ХДС имеет 22% голосов в Тюрингии, в то время как альянс, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт (BSW), следует близко с 17%. По сравнению с началом месяца партия Вагенкнехт потеряла 1 процентный пункт.

Левые показали положительную динамику, теперь они на 14%, на 1 процентный пункт больше, чем в начале месяца. СДПГ и Зеленые остаются на уровне 7% и 4% соответственно, без изменений.

Опрос проводился среди 1005 респондентов из Тюрингии с 27 по 29 августа. Погрешность составляет примерно 3 процентных пункта.

Данные опросов неточны, так как на их точность влияют факторы, такие как ослабление партийной лояльности и поздние решения голосования. Опросы отражают общественное мнение только в момент проведения опроса и не могут предсказать результаты выборов.

В отличие от основных партий, другие варианты голосования в совокупности получают 8% голосов согласно опросу Forsa. Несмотря на лидерство AfD, значительное количество избирателей в Тюрингии предпочитают рассматривать варианты за пределами основных партий.

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