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ЭкономикаНовостиРозничная торговля

Исследования показывают, что в ближайшем будущем эти кулинарные продукты могут стать редкими.

Предпочтительно пожилые демографические группы выбирают свиной жир, сгущенное молоко и квашеную капусту, тогда как более молодые поколения редко покупают эти товары. Исследование указывает на перспективные нишевые продовольственные продукты в ближайшем будущем.

 and  Max Becker
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- Исследования показывают, что в ближайшем будущем эти кулинарные продукты могут стать редкими.

Исследование GFK, организации по изучению рынка, подконтрольной YouGov, предполагает, что некоторые товары в супермаркетах могут потерять свою значимость в ближайшие годы. Сдвиги в пищевых привычках и уменьшение численности «Бэби-бумеров», рожденных до 1952 года, могут стать катализаторами этого процесса.

Например, животные жиры, такие как сало, имеют значительный спрос среди пожилых людей, но редко покупаются молодым поколением. «Бэби-бумеры» (в возрасте от 57 до 71 года) и «Гeneration Reconstruction» (рожденные до 1952 года) составляют более 77% продаж сала, в то время как Миллениалы (в возрасте от 27 до 41 года) и Поколение Z (в возрасте от 12 до 26 лет) составляют всего 6%. По словам Роберта Кечкеса, эксперта в области розничной торговли, который автор исследования, значение сала, скорее всего, уменьшится из-за растущей тенденции вегетарианства и старения потребительской базы.

В 2024 году «Гeneration Reconstruction» составляла 14% продаж ежедневных товаров. В то же время, Миллениалы и Поколение Z вместе составляли 29%, что свидетельствует о предпочтении растительных альтернатив для продуктов, таких как молоко, йогурт и десерты. Те, кто моложе 42 лет, составляют почти половину продаж этих продуктов, в то время как «Бэби-бумеры» составляют всего 6%.

Товары, такие как сгущенное молоко, кофейные сливки и кофейные фильтры, также могут столкнуться с трудностями. «Гeneration Reconstruction» и «Бэби-бумеры» составляют две трети их продаж, в то время как Миллениалы и Поколение Z составляют всего около 10%. Исследование также показало, что молодые домохозяйства реже используют кофеварки с фильтрами. Аналогично, продажи квашеной капусты и консервированной красной капусты в основном поддерживаются старшими поколениями, с долей продаж Миллениалам и Поколению Z около 15%.

Кечкес выразил озабоченность тем, что эти продукты могут превратиться в «кулинарные антиквариаты из эпохи наших бабушек и дедушек», поскольку доля «Гeneration Reconstruction» уменьшается. Это может усилить давление на определенные категории продуктов и бренды в ближайшие годы.

В будущем розничная торговля сгущенным молоком, кофейными сливками и кофейными фильтрами может столкнуться с трудностями, поскольку «Гeneration Reconstruction» и «Бэби-бумеры» составляют большинство их продаж, в то время как Миллениалы и Поколение Z вносят меньший вклад. Исследование прогнозирует увеличение розничной торговли растительными альтернативами для продуктов, таких как молоко, йогурт и десерты, поскольку Миллениалы и Поколение Z составляют почти половину их продаж.

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