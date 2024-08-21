- Исследования показывают, что у женщин повышается удовлетворенность доходом.

Удовлетворенность Доходами Женщин Набирает Очки

В 2004 году мужчины были более удовлетворены своим доходом, чем женщины, с разницей в 0,4 балла, согласно исследованию Института экономических исследований (DIW). Однако этот разрыв увеличился до 0,6 балла к 2007 году. К 2021 году гендерный разрыв существенно сократился, и мужчины опережали женщин всего на 0,2 балла в удовлетворенности доходами, согласно исследованию.

Интересно, что как мужчины, так и женщины показали рост уровня удовлетворенности своим доходом за годы. Однако этот рост был более заметен среди женщин.

Исследование использовало данные панели социально-экономического положения (SOEP) за период с 2004 по 2021 год, которая является всеобъемлющей домашней переписью о личных обстоятельствах и образе жизни граждан Германии. Опрос давал оценки по шкале от 0 до 10, где 0 означало "совсем не удовлетворен", а 10 - "очень удовлетворен".

Ученые приписали сокращение разницы в удовлетворенности доходами сужению заработной платы. В 2005 году разница в зарплате составляла 16,8 процента, а к 2021 году она снизилась до 13,5 процента. Также в течение этого периода сократилась разница в удовлетворенности доходами среди сотрудников из восточной и западной Германии.

Повышение Удовлетворенности Во всех Группах

Общий балл удовлетворенности во всех проанализированных группах и областях вырос с 6,7 баллов в 2004 году до 7,4 баллов в 2021 году.

Опрос также изучал удовлетворенность здоровьем, показав разные результаты в зависимости от таких факторов, как возраст, пол, доход, регион и размер семьи. Например, в 2021 году люди без детей были более довольны своим здоровьем, чем родители, с разницей в 0,6 балла.

Исследование объясняет эту тенденцию тем, что родительство часто сопряжено со стрессорами, такими как недосыпание, проблемы в отношениях, недостаточное время для восстановления и финансовые трудности. В результате люди с более низким доходом, пожилые люди и женщины сообщают о более низком уровне удовлетворенности здоровьем по сравнению со своими сверстниками с более высоким доходом, более молодым возрастом и мужским полом.

Несмотря на сохраняющуюся разницу в зарплате, сокращение разницы в удовлетворенности доходами между мужчинами и женщинами с 2004 года можно отнести к сужению разницы в зарплате. По состоянию на 2021 год мужчины опережают женщин всего на 0,2 балла в удовлетворенности доходами.

Небольшой рост удовлетворенности женщин своим доходом также может способствовать снижению общего разрыва в зарплате за годы.

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