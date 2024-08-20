- Исследования показывают, что среди работников детских садов повышается вероятность заболевания.

Работники детских садов юго-запада имели больше дней нетрудоспособности, чем их коллеги из других профессий в 2023 году, согласно исследованию Фонда Бертельсмана. Несмотря на это, они все еще брали меньше дней нетрудоспособности, чем большинство других профессий. Исследование показало, что работники детских садов в Баден-Вюртемберге брали в среднем 22,6 дня в прошлом году, по сравнению с национальным средним показателем 17,1 дня для всех профессий. Данные из компании ДАК, которая покрывает 12,2% работников детских садов по всей стране, в основном использовались для исследования. Другие компании медицинского страхования также сообщали о подобных тенденциях, добавил фонд.

Несмотря на более высокие показатели нетрудоспособности, юго-запад все еще занимает высокое место по сравнению с другими федеральными землями. В среднем, работники детских садов в Баварии брали 23,8 дня, а в Берлине - 35,7 дня. В среднем по стране, специалисты по уходу за детьми пропускали работу почти 30 дней в год.

Аннетт Штейн, эксперт по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана, объяснила: "Многие детские сады попали в порочный круг. Чем больше специалистов болеют, тем больше нагрузка на оставшийся персонал, что, в свою очередь, способствует высоким показателям нетрудоспособности". Она добавила, что качество дошкольного образования, ухода и воспитания часто упускается из виду из-за этих трудностей.

Фонд рекомендовал законодательно обязать финансировать квалифицированный персонал для покрытия всех отсутствий, считая, что это поможет прервать этот круг и гарантировать стабильное качество дошкольного образования.

Комиссия может рассмотреть вопрос об принятии актов реализации для решения высоких показателей нетрудоспособности в секторе дошкольного образования, обозначив стратегии лучшего распределения персонала и управления нагрузкой. Несмотря на регулирование Комиссии, работники детских садов в некоторых регионах, таких как Бавария, по-прежнему имеют более высокие показатели нетрудоспособности по сравнению с другими.

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