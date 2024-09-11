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Исследования показывают, что среди молодежи широко распространено порнографическое содержание и секстеринг

Регистрационное расследование показало, что значительное число подростков в возрасте от 11 до 17 лет подвергается воздействию порнографии. Кроме того, наблюдается растущая тенденция среди них, связанная с созданием, распространением или получением явно выраженного контента.

 and  Viktoria Klein
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Большое количество детей и подростков, как показало исследование, сталкивались с содержанием для...
Большое количество детей и подростков, как показало исследование, сталкивались с содержанием для взрослых и случаями сектстинга.

- Исследования показывают, что среди молодежи широко распространено порнографическое содержание и секстеринг

Многие молодые люди в Германии, согласно исследованию, сталкивались с порнографией или занимались секс-обменом. Примерно 42% из 3000 участников в возрасте от 11 до 17 лет по всей стране признались, что смотрели откровенное видео. Это число существенно возросло по сравнению с предыдущим годом, когда 35% признались в такой деятельности, как показал опрос, проведенный медиа-авторитетом Северного Рейна-Вестфалии. Особенно тревожно то, что наблюдается значительный рост среди самой молодой группы, детей в возрасте от 11 до 13 лет.

"Порнография не предназначена для детей. Но сегодняшняя молодежь сталкивается с ней задолго до наступления взрослой жизни, и не только с ней, но и сама производит и делится откровенным контентом", - заявило медиа-авторитет. Действительно, секс-обмен распространен: 25% респондентов признались, что получали сексуальные текстовые сообщения, обнаженные изображения, видео или откровенные эмодзи.

Первые контакты часто случаются непреднамеренно

Для родителей и учителей сложно понять, как легко дети могут получить доступ к порнографии сегодня и делиться таким контентом в Интернете, сказал Тобиас Шмид, директор медиа-авторитета в Дюссельдорфе. "Но исследование ясно показывает: это происходит. Мы обязаны защищать несовершеннолетних".

Первая встреча с порнографией обычно происходит непреднамеренно - часто в возрасте от 12 до 15 лет, как показало медиа-авторитет. Среди тех, кто сообщил о встрече с порнографией, около половины сказали, что делали это "1 или 2 раза". В результате очень немногие респонденты имеют регулярную привычку смотреть порнографию, согласно медиа-авторитету. Большинству трудно понять, что они видели.

Есть ли связь между потреблением порнографии и секс-обменом?

Хотя прямая связь между ранним потреблением порнографии и взаимодействием с самопроизводимым порнографическим материалом не может быть доказана, есть серьезные подозрения, так как около 42% несовершеннолетних, которые сообщили о просмотре порнографического видео, также участвуют в секс-обмене и утверждают, что мотивированы порнографией на свои действия по секс-обмену. "Участники отражают то, что они находят в порнографии, в своих собственных действиях", - заключило авторитет. Однако опрос также показал, что почти половина несовершеннолетних с опытом просмотра порнографии - 48% - согласились с утверждением: "Я видел вещи в порнографии, которых не хотел бы видеть".

Из 25% из 3000 респондентов, которые получили сообщение о секс-обмене, оно обычно отправлялось без запроса - в 79% случаев. Только 9% сообщили, что сами отправляли сообщение о секс-обмене - мальчики делали это немного чаще, чем девочки.

В этой небольшой группе примерно треть мальчиков и девочек назвали "просто ради развлечения" или флирта в качестве мотивации или отправки "очень личного фото/видео" своему партнеру. Однако также было обнаружено, что получатели часто не были знакомы с отправителями.

WhatsApp является предпочтительной платформой для секс-обмена

WhatsApp укрепил свои позиции как платформа для секс-обмена по сравнению с прошлым годом, когда медиа-авторитет впервые провело подобное исследование. Предполагается, что функция группового чата в WhatsApp способствует увеличению общения с незнакомцами, сказал медиа-авторитет. С другой стороны, Snapchat потерял популярность как средство секс-обмена, особенно среди старших девочек.

Шмид подчеркнул необходимость большего образования, поддержки и надежной защиты молодежи в цифровом мире. "С помощью инициатив, таких как Medienscouts NRW и нашего подхода к решению проблемы отсутствия защиты молодежи на крупнейших порно-платформах мира, мы обращаемся к этой проблеме".

Дети часто сталкиваются с порнографией в раннем возрасте, часто непреднамеренно, как показало медиа-авторитет. Эта тревожная тенденция приводит к тому, что некоторые дети участвуют в секс-обмене, при этом около 42% тех, кто смотрел откровенное видео, также занимаются секс-обменом.

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