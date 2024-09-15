Исследования показывают, что скоро электромобили одержат победу.

Исследование показывает существенные изменения в секторе транспорта. В ближайшие 15 лет электрические грузовики могут практически заменить дизельные в большинстве случаев. Однако для этого необходимо выполнить важное условие.

По данным аудиторской компании PwC, немецкие дороги могут увидеть электрические грузовики как норму в ближайшем будущем. Это исследование, проведенное для выставки IAA Transportation в Ганновере, предполагает, что к 2030 году более 20% грузовиков и автобусов во всем мире будут работать на батареях. К 2040 году этот показатель может вырасти до 90%. Эксперты оценивают глобальные продажи электрических грузовиков в 600 000 единиц в 2030 году, а к 2040 году они могут вырасти до 2,7 миллиона в год.

Йёрн Неухаузен, глава отдела электромобильности в Strategy& Германия, сообщает, что сектор транспорта переживает резкий сдвиг в сторону электрических грузовиков. Восходящие платформы для электрических коммерческих автомобилей открывают возможности для более широкого применения в различных областях. По словам Неухаузена, "точка опоры" для электрических грузовиков будет достигнута к 2030 году, после чего изменения в секторе ускорятся. Основным мотивом станут нормы, направленные на снижение выбросов CO2 от грузовиков, которые станут существенно строже во всех основных регионах с 2030 года.

Увеличенный запас хода и более быстрое зарядка

Исследование предполагает, что к концу десятилетия дальность действия электрических грузовиков увеличится на 50%, с 600 километров до 900 километров. Время зарядки удвоится, а цена электрических силовых установок снизится на 10%. Это может сделать электрические грузовики и автобусы финансово выгодными для длительных поездок и расписанного транспорта, а также более доступными, чем дизельные автомобили по общим затратам.

Однако для этого необходимо расширить инфраструктуру зарядки. В ближайшие годы потребуются существенные инвестиции tanto от государственных органов, как и от логистической индустрии, которые создадут больше зарядных точек на своих складах. В Европе к 2035 году требуется публичное вложение в размере 6,1 миллиарда евро в 720 зарядных парков и комплексную инфраструктуру зарядки. Кроме того, компании должны будут инвестировать около 28,6 миллиарда евро в около 28 500 частных зарядных точек.

На выставке IAA Transportation, которая состоится с понедельника (с пресс-днем), производители, такие как Daimler Truck, Scania и Volvo Trucks, представят свои последние электрические и водородные грузовики. В общей сложности 1650 экспонентов из 41 страны зарегистрировались. Кроме того, китайский производитель электрических автомобилей BYD представит электрический двухэтажный автобус, а Tesla покажет свой электрический грузовик.

Электромобили также показывают перспективы в секторе транспорта, и эксперты предсказывают существенный сдвиг в сторону электромобилей в ближайшие годы. К 2030 году электромобили могут стать более популярными, так как улучшения в запасе хода и более быстрое время зарядки делают их более финансово выгодными для длительных поездок и расписанного транспорта, а также более доступными, чем дизельные автомобили по общим затратам.

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