Исследования показывают, что просмотр видео может еще больше завораживать скуку.

В нашем исследовании мы обнаружили, что люди склонны перематывать или пропускать видео, чтобы избавиться от чувства скуки, но это поведение удивительно увеличивает ощущение скуки, - заявила д-р Кэти Там, постдокторант по психологии в Университете Торонто в Скарборо.

Она продолжила: "Эта практика не только снижает удовлетворение, вовлеченность и значимость опыта просмотра, но и связана с растущей тенденцией скуки среди молодых людей с 2008 по 2020 год".

"Скука связана с вредными последствиями для психического здоровья, обучения и поведения, такими как симптомы депрессии, плохая академическая успеваемость и даже агрессивное поведение", - добавила д-р Там.

Вводные заблуждения о скуке

Чтобы изучить влияние перемотки и переключения видео на скуку, исследователи провели два эксперимента с участием примерно 1200 человек, как указано в публикации журнала Experimental Psychology: General от понедельника.

В первом испытании участники испытали две ситуации просмотра. Первая ситуация заключалась в просмотре 10-минутного видео без возможности переключаться или перематывать. Вторая ситуация позволяла участникам переключаться между семью 5-минутными видео в течение 10 минут.

Во втором эксперименте были проведены два раунда просмотра видео, в первом раунде участники смотрели 10-минутное видео, а во втором раунде им разрешалось перематывать или перематывать 50-минутное видео.

Участники ожидали меньшей скуки с возможностью переключаться или перематывать в обоих испытаниях, но сообщили о большей вовлеченности, удовлетворенности и значимости при просмотре одного видео от начала до конца, согласно исследованию.

"Скука тесно связана с нашим вниманием", - объяснила д-р Там. "Ощущение скуки возникает, когда есть расхождение между уровнем вовлеченности, которой мы сейчас обладаем, и уровнем вовлеченности, которого мы хотим. Когда люди часто переключаются между видео, они не полностью погружаются в каждое отдельное видео и вместо этого ищут что-то более захватывающее".

Понимание скуки

Для правильной интерпретации значения этого исследования важно углубиться в сущность скуки, предложила д-р Памела Ратледж, директор Центра исследований медиапсихологии, независимой исследовательской организации, не участвовавшей в исследовании.

"Исследование такого рода может быть неправильно истолковано как очередная критика цифровых медиа, но важно признать скуку как движущую силу, побуждающую нас менять наши活ности", - сказала д-р Ратледж.

"Скука, как и гнев или грусть, является неприятным чувством и часто неправильно воспринимается или обесценивается", - продолжила она. "В то время как некоторые могут ассоциировать скуку с бездельем или отсутствием мотивации, она может иметь как полезные, так и вредные последствия. Скука, как и все отрицательные эмоции, служит сигналом для нас переоценить наши активности и поискать более захватывающие и вознаграждающие альтернативы".

Рассматривая скуку как недостаток побуждает людей быстро реагировать, чтобы облегчить свой дискомфорт, в то время как восприятие ее как движущей силы побуждает к размышлениям о значимых и полноценных активностях, объяснила д-р Ратледж.

Избежание цикла скуки

Для прерывания цикла скуки, вызванного прокруткой, ключом является намерение.

"Перед нажатием кнопки перемотки или пропуска возьмите минуту и найдите способы оставаться вовлеченным во время просмотра видео", - посоветовала д-р Там. "Погружение в кинотеатре, где удовольствие получают от вовлечения в контент, а не от пролистывания его, может служить ценным примером".

Д-р Ратледж далее подчеркнула, что "признание того, что больше и потенциально лучшего контента всегда доступно в Интернете, может усугубить страх упустить что-то и помешать рациональной оценке, если вы не осознаете свои привычки просмотра".

Кроме того, важно изучить причины желания перематывать через видео, так как не все контент всегда может быть стимулирующим.

"Не воспринимайте скуку как признак вины или стыда, а скорее как возможность задуматься об активностях, которые приносят вам личное удовлетворение и вызов", - посоветовала д-р Ратледж. "Исследования показывают, что активности, которые побуждают к применению навыка в вызовущем, но значимом контексте, приносят большее чувство удовлетворения, чем те, которые просто развлекают или расслабляют".

Наконец, д-р Ратледж призывает людей "развивать большую осведомленность о том, как они используют различные формы медиа".

"Будьте внимательны к своим эмоциям во время потребления медиа, чтобы распознать, когда положительный опыт превращается в отрицательный - короткая минута развлечения с видеороликами с кошками может перерасти в спираль самоуничижения", - заключила она.

Д-р Там также обсудила влияние скуки на здоровье и благополучие, заявив, "Скука связана с различными последствиями для здоровья, включая повышенный стресс, сниженную производительность и даже хронические заболевания, что делает ее значимым вопросом для решения".

Рассматривая роль скуки в повседневной жизни, д-р Ратледж добавила, "Принятие скуки как мотивации для самосозерцания и исследования активностей может положительно повлиять на общее здоровье и благополучие, способствуя более сбалансированному и полноценному образу жизни".

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