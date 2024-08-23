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Федеральные земли ГерманииНовостиГанновер

Исследования показывают, что около 20% педагогов сталкивались с физической агрессией.

Учителя в Нижней Саксонии часто сталкиваются с физическим насилием на рабочем месте и ощущают недостаток поддержки со стороны своего регионального управления.

 and  Carmen Simpson
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Примерно один из пяти учителей в Нижней Саксонии пережил физическое нападение в школе по...
Примерно один из пяти учителей в Нижней Саксонии пережил физическое нападение в школе по результатам недавних исследований.

- Исследования показывают, что около 20% педагогов сталкивались с физической агрессией.

Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией учителей Нижней Саксонии, случаи насилия в образовательных учреждениях очень распространены. Примерно 70% из 950 опрошенных учителей, в основном из академических школ, сообщили о своих столкновениях с verbalной агрессией на территории своей собственной школы. Кроме того, около 21% учителей признались, что подвергались физическому насилию. Исследование не уточняет, были ли учителя самими жертвами или просто свидетелями актов насилия.

Лидер ассоциации Christoph Rabbow выразил обеспокоенность тем, что учителя чувствуют, что Министерство образования бросило их, и их работодатель не воспринимается как поддерживающая фигура, особенно в цифровой сфере. Поразительно, но 87% учителей оценили реакцию правительства как недостаточную.

Rabbow призвал к согласованной стратегии для борьбы с различными формами насилия в школах. В настоящее время каждое учреждение индивидуально обращается с насилием, в то время как текущие руководства в основном сосредоточены на защите учащихся.

Ассоциация учителей Нижней Саксонии могла бы рассмотреть возможность проведения аналогичного исследования в Ганновере, чтобы оценить распространенность случаев насилия в его образовательных учреждениях. Несмотря на снижение поддержки правительства, Rabbow предлагает внедрить единый подход для борьбы с насилием во всех школах, в том числе и в Ганновере.

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