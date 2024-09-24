Исследования показывают, что некоторые вещества, связанные с раком молочной железы, загрязняют нашу пищу, согласно одному исследованию.

Согласно исследованию, почти 76 вредных веществ, признанных потенциальными триггерами рака молочной железы, обнаружены в различных материалах упаковки пищевых продуктов по всему миру и присутствуют в организме людей. Эти элементы, как считается, происходят из недавно приобретенных материалов упаковки пищевых продуктов", - заявила соавтор исследования Джейн Мунке, управляющий директор и главный научный сотрудник Фонда пищевой упаковки, базирующейся в Цюрихе, Швейцария, занимающейся наукой и исследованиями.

Мунке подчеркнула, что удаление этих потенциально канцерогенных агентов из нашего пищевого снабжения представляет собой значительную возможность для профилактики рака.

Из недавних открытий 40 химических веществ уже признаны вредными различными регулирующими органами по всему миру, согласно исследованию.

"Многие из этих химических веществ уже классифицируются как риски для здоровья человека, но они продолжают использоваться в материалах пищевой упаковки, что позволяет им проникать в пищу, которую мы потребляем", - сказала Дженни Кэй, научный сотрудник Института "Весна без молчания", научной организации, исследующей связь между химическими веществами, здоровьем женщин и раком молочной железы. Кэй не была непосредственно вовлечена в исследование.

Зафиксировано увеличение случаев рака молочной железы у женщин моложе 50 лет, и эксперты считают, что гены сами по себе не могут объяснить эту тенденцию.

"Также растет частота рака толстой кишки у молодых людей", - отметил доктор Лен Лихтенфельд, бывший заместитель главного медицинского офицера Американского онкологического общества, который не принимал участия в исследовании.

"Это ожирение? Это чрезмерное потребление алкоголя? Это недостаток физической активности? Или это факторы окружающей среды? Есть множество возможностей", - объяснил Лихтенфельд, "и потребуется время, чтобы определить, какая из них имеет наибольшее значение, так как некоторые химические вещества могут представлять более высокий риск, чем другие".

Ассоциация потребительских брендов, представляющая промышленность потребительских товаров, заявила, что ее члены соблюдают доказательные стандарты безопасности Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"Упаковка служит для защиты и сохранения пищи для потребления", - сказала Сара Галло, старший вице-президент ассоциации по политике продуктов и федеральным делам, в электронном письме.

"FDA оценивает и утверждает пищевые контакты через свою науку и систему оценки рисков до их поступления на рынок", - добавила Галло. "Агентство также проводит постоянные постмаркетинговые оценки безопасности и регулирование утвержденных веществ".

FDA подвергалась критике за медленную реакцию на вопросы здоровья, связанные с более чем 14 000 химическими веществами, признанными добавляемыми в пищу. Агентство проведет общественное собрание в среду, чтобы представить свои идеи по улучшению постмаркетингового анализа пищевых продуктов.

Потенциальные канцерогены молочной железы

В 2007 году Институт "Весна без молчания" опубликовал список из 216 химических веществ, которые могут вызывать опухоли молочной железы у грызунов - распространенный метод для определения токсичности.

Обновленный список, опубликованный в январе 2024 года, включал 921 потенциальный канцероген молочной железы, в том числе 642, которые могут стимулировать выработку эстрогена или прогестерона, еще один известный фактор риска рака молочной железы.

"Наличие стольких потенциальных канцерогенов молочной железы в упаковке пищевых продуктов и их способность загрязнять нашу пищу - это всего лишь один пример многочисленных химических веществ, которым мы бессознательно подвергаемся каждый день", - сказала Кэй, соавтор обновления исследования 2024 года, опубликованного в Журнале перспектив в области здоровья окружающей среды.

"Многие из канцерогенов молочной железы также являются гормональными диспергаторами, и многие химические вещества из нашего списка также могут повреждать ДНК", - добавила она. "Регуляторы должны взять на себя ответственность за признание опасности и принятие соответствующих мер, а не перекладывать ответственность на потребителей за мониторинг химических веществ, которых следует избегать".

Канцерогены в пластике, бумаге и картонных коробках

Новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Toxicology, сравнивало базу данных Института "Весна без молчания" известных канцерогенов рака молочной железы с базой данных FCChumon, списком химических веществ, используемых в пищевых контактах, обнаруженных в грудном молоке, крови, моче и тканях человека.

Исследование обнаружило различные потенциальные канцерогены молочной железы, такие как бензол, известный канцероген, связанный с раком молочной железы у животных и людей; 4,4’-метиленбис-(2-хлоранилин), вероятный канцероген, связанный с раком мочевого пузыря; 2,4-туоленилдиамин, вызывающий рак молочной железы и других органов у животных; и 3,3′-диметилбензидин и о-толуидин, красители, используемые для окраски пластика и бумаги.

"Красители могут использоваться в различных материалах, таких как пластик, бумага и картон, и они могут обладать потенциально вредными свойствами", - объяснила Кэй. "Пластик не единственный виновник".

Исследование показало, что основная часть воздействия канцерогенов приходится на пластик, используемый в упаковке пищевых продуктов, в то время как в бумаге и картонных коробках обнаружено 89 подозрительных канцерогенов.

"Бумага содержит добавки, такие как эмульгаторы и клеи, например, если страницы склеены вместе или на бумагу приклеена пластиковая пленка", - отметила Мунке.

Многие из химических веществ, найденных в исследовании, являются бисфенолами, фталатами или перфторalkyl и полифторalkyl веществами (ПФАС), широко известными как "вечные химические вещества", так как они не разлагаются в окружающей среде. Эти химические вещества используются в упаковке пищевых продуктов для предотвращения проникновения жира и воды в обертки и чашки для напитков. ПФАС также могут быть обнаружены в чернилах, используемых для печати логотипов и инструкций на упаковке пищевых продуктов.

Химические вещества из группы ПФАС связаны с повышенным уровнем холестерина, раком и многочисленными хроническими заболеваниями, а также ослабленным иммунным ответом на вакцины tanto у взрослых, так и у детей, согласно отчету Национальной академии наук, инженерии и медицины.

Фталаты были связаны с детским ожирением, астмой, кардиоваскулярными заболеваниями, раком и ранней смертностью у людей в возрасте 55-64 лет.

Бисфенол A, или БФА, является гормональным disruptorом, связываемый с врожденными дефектами, низкой массой тела при рождении и неврологическими и поведенческими проблемами у младенцев и детей. У взрослых этот химикат связан с развитием диабета, заболеваний сердца, эректильной дисфункции, рака и риском ранней смерти на 49% в течение 10 лет.

Меры для снижения воздействия

Хотя это ответственность регулирующих органов вводить широкие изменения для обеспечения безопасности пищевых продуктов, потребители могут принять меры для снижения риска токсичных химикатов и канцерогенов, согласно "Весне молчания".

Избегайте приготовления на сильном огне или обжарки пищи, так как приготовление говядины, свинины, рыбы или птицы на высоких температурах или над открытым огнем образует вещества, повреждающие ДНК. Используйте вытяжку во время приготовления.

Полихлорированные бифенилы, или ПХБ, накапливаются в жире, поэтому удаляйте жир и кожу с мяса и рыбы перед приготовлением и слейте любой жир, образующийся во время приготовления пищи.

Выбирайте более мелкую и молодую рыбу, чтобы снизить содержание ртути и других токсинов, согласно "Весне молчания".

Многие консервированные продукты и картонные упаковки теперь не содержат БФА, но некоторые все еще используют его в оболочке. Замены включают акриловые и полиэстеровые смолы, а также поливинилхлоридные смолы, или ПВХ, но их безопасность неясна.

Выбирайте органические фрукты, мясо и молочные продукты, если это возможно - хотя тяжелые металлы все еще могут присутствовать, органические продукты подвергаются меньшему воздействию пестицидов.

Откажитесь от пластиковых контейнеров и замените их стеклянными для хранения и разогрева пищи. Избегайте использования антипригарной посуды для приготовления пищи и замените пластиковые бутылки и кофеварки на стеклянные или из нержавеющей стали.

Мункке предложил, что снижение присутствия этих потенциальных канцерогенов, вызывающих рак груди, в упаковке продуктов питания могло бы существенно способствовать профилактике рака.

Учитывая многочисленные потенциальные канцерогены, вызывающие рак груди, идентифицированные в упаковке продуктов питания, Кей подчеркнул необходимость признания и решения рисков со стороны регулирующих органов вместо перекладывания ответственности на потребителей.

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