- Исследования показывают более высокую заболеваемость среди больничных работников в Саарской области.

Работники детских садов в Саарланде брали больше дней отдыха в 2023 году по сравнению со своими коллегами из других профессий. В среднем они пропустили около 32 дней в прошлом году, согласно данным Фонда Бертельсмана. Среднее количество больничных дней для всех профессий составило около 24 дней.

В Саарланде в секторе дошкольного образования было больше больничных дней, чем в остальной части Германии. В целом по стране сектор дошкольного образования зарегистрировал среднее количество больничных дней 29,6, в отличие от 20,1 дня для всех профессий.

Фонд Бертельсмана в основном опирается на данные компании ДАК по медицинскому страхованию, которая охватывает 12,2% работников дошкольного образования по всей стране. Данные других компаний медицинского страхования также подтверждают эту тенденцию.

Мнение эксперта: перегрузка сотрудников

По всей стране количество отсутствий педагогов между 2021 и 2023 годом выросло на 26%, в основном из-за стресса. В Саарланде проблемы со здоровьем составляли 26% всех больничных дней в секторе дошкольного образования.

"Многие детские сады попали в порочный круг: растущее количество больных сотрудников приводит к увеличению отсутствия специалистов, что делает нагрузку еще тяжелее для тех, кто все еще на работе. Это затрудняет предоставление высококачественного дошкольного образования, ухода и образования во многих местах", - объяснила Анетте Штейн, эксперт по дошкольному образованию в Фонде Бертельсмана. Фонд рекомендовал законодательную основу для финансирования квалифицированного покрытия персонала на все отсутствия.

В отличие от других профессий в Германии, где среднее количество больничных дней в 2023 году составляло около 24 дней, Саарланд сообщил о более высокой ставке в секторе дошкольного образования с средним показателем 32 дня. Более того, по всей стране сектор дошкольного образования имел среднее количество больничных дней 29,6, что значительно выше общего среднего показателя 20,1 дня для всех профессий.

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