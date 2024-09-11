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Испытательный запуск многочисленных сирен тревоги, запланированный на национальный день предупреждения

Вatham к 11:00 в эту четверг, ожидайте волнение. Пог еplanation является нация широкомасштабное гражданское и ситуация, и оказание меры будет сообщено через различные средства.

 and  Hanna Hofmann
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На протяжении длительного периода на различных объектах по всей Нижней Саксонии были установлены...
На протяжении длительного периода на различных объектах по всей Нижней Саксонии были установлены или обновлены различные сирены.

- Испытательный запуск многочисленных сирен тревоги, запланированный на национальный день предупреждения

В четверг, многочисленные новые системы оповещения в Нижней Саксонии и Бремене впервые пройдут испытание в ходе испытания на Национальный день предупреждения, которое запланировано на около 11:00. Оповещение будет инициировано Федеральным управлением гражданской защиты и помощи пострадавшим (BBK) в Бонне.

Жителей ожидают предупреждения не только через сирены и громкоговорители в их окрестностях, но и через систему сотовой связи на их мобильных телефонах.

Для многих систем оповещения Национальный день предупреждения станет первым значительным практическим испытанием, как сообщается в связи с этим событием со стороны многих районов и городов. В многих местах были отключены старые системы оповещения или установлены новые. В связи с российским вторжением в Украину и катастрофическим наводнением в долине реки Аhr в 2021 году многие органы власти на федеральном, региональном и местном уровнях пришли к выводу, что эти механизмы оповещения также должны быть доступны для предупреждения населения в чрезвычайных и катастрофических ситуациях.

Впервые за около 30 лет в Ганновере сработают сирены.

Например, в районе Нинбург, городе Вильгельмсхафен и районе Эмсланд установлено много новых систем оповещения - только в районе Эмсланд с весны 2023 года было установлено более 200 цифровых систем оповещения, сообщает районная администрация.

Столица земли Ганновер планирует впервые протестировать свою только что установленную сеть систем оповещения в ходе Национального дня предупреждения. К настоящему времени доступно 80 систем оповещения, и к концу года их будет 112. По словам города, это будет первый раз за около 30 лет, когда в районе города будут слышны сигналы систем оповещения. "Слышать громкие предупреждающие сигналы будет непривычно для многих людей, и это может вызвать неприятные чувства и воспоминания у некоторых групп населения", - сказал директор пожарной службы Кристоф Бахлманн. Однако только если системы испытываются, они могут быть подготовлены к использованию в чрезвычайной ситуации.

Сеть систем оповещения все еще неполна - призыв к мастер-плану

В других местах системы оповещения отсутствуют или установка систем еще не завершена, например, в районе Верден. Например, город Брауншвейг еще не имеет сети систем оповещения - там ведутся переговоры об установке.

"Многие районы в Нижней Саксонии в настоящее время реконструируют или модернизируют системы оповещения, чтобы завершить официальный набор предупреждений и эффективно предупреждать круглосуточно, даже дополнительно к мобильной сети", - сказал директор ассоциации районов Губерт Меер по запросу.

В настоящее время особенно проблематичны длительные сроки поставки современных систем оповещения. Ассоциация районов также выступает за полностью финансируемый мастер-план гражданской защиты, поскольку также есть значительная потребность в инвестициях в приобретение автомобилей и критическую инфраструктуру, добавил Меер.

Также тестируются мобильные системы предупреждения

Особенно в сельской местности сирены не везде слышны. Поэтому некоторые районы и города также используют мобильные системы оповещения и предупреждающие сообщения, которые едут в пострадавшие районы в случае чрезвычайной ситуации, чтобы предупредить население. Например, мобильные объявления и предупреждающие сообщения впервые испытаются в районе Люхов-Даннбер. В различных местах работают автомобили и мотоциклы с соответствующими системами. "Это первое испытание", - сказал Себастьян Йссен, ответственный за гражданскую защиту в районе, в заявлении. "Мы хотим собрать опытные значения, мы хотим знать, сколько времени фактически понадобится командам и где могут быть также узкие места - чтобы мы могли вмешаться, если это необходимо".

В Бремене, помимо 38 постоянно установленных систем оповещения, министерство внутренних дел впервые развернет четыре мобильные системы оповещения. Кроме того, в Бремене зазвонят колокола.

Большинство муниципалитетов relies on a variety of warning methods. For instance, warnings are also disseminated through social media channels or digital information boards. The district of Northeim has recently added a warning telephone to its mix of warning methods. By calling a specific number, warnings can be heard around the clock, not just on Warning Day.

Государство Бремен впервые развернет четыре мобильные системы оповещения, а также свои 38 постоянные в ходе испытания в Ганновере. Несмотря на разнообразие методов оповещения, используемых большинством муниципалитетов, таких как каналы социальных сетей и цифровые информационные доски, район Нортем недавно добавил предупредительный телефон в свой набор методов оповещения. Позвонив по определенному номеру, предупреждения можно услышать круглосуточно, а не только в День предупреждения.

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