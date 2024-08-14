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Федеральные земли ГерманииНовостиЭлектромобильность

Испытание автономного автобуса в Верхнем Пфальцене

Несколько регионов в Баварии уже имеют автономные и электрические микроавтобусы. Родине также удалось провести испытания. Но этот проект отличается от других.

 and  Yaroslav Smith
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Дивянш Агарвал из операционной компании AVL находится на борту в качестве водителя по соображениям...
Дивянш Агарвал из операционной компании AVL находится на борту в качестве водителя по соображениям безопасности и убирает руки от руля.

- Испытание автономного автобуса в Верхнем Пфальцене

Автономно и электрически, миниавтобус перевозил пассажиров в новом районе на озере в Родинге (округ Кам). Проект "AVL AutBus" проходил испытания в тестовой эксплуатации в течение примерно четырех недель. В отличие от других регионов, это не был специально разработанный миниавтобус, а стандартный миниавтобус, оснащенный необходимой техникой.

Автобус курсировал между железнодорожным вокзалом, кемпингом и озером, согласуясь с регулярным общественным транспортом. По словам представителя, около 300 человек воспользовались бесплатной услугой. Расстояние от железнодорожного вокзала до озера составляет около 1,4 километра. Обычно пассажиры использовали машину, чтобы добраться туда, но теперь они могли воспользоваться автобусом.

Неясно, будет ли проект повторен или протестирован в других общинах, сказал Армин Энгстле, руководитель сайта AVL в Родинге. В сентябре миниавтобус будет использоваться в течение двух дней во время презентации в Каме. Кроме того, ведутся переговоры с муниципалитетами. Проект получил поддержку общественных фондов и организационно от округа Кам.

С водителем по соображениям безопасности

Миниавтобус теоретически мог развивать скорость до 80 км/ч, но во время тестовой эксплуатации его максимальная скорость не превышала 60 км/ч. На борту должен быть водитель, чтобы вмешаться в случае необходимости, например, при встрече с препятствиями, такими как припаркованный фургон для доставки. Автобус также работал в тумане и дожде, до 25 литров на квадратный метр, но еще не в снегу.

В повседневной жизни не было серьезных проблем, сказал Энгстле. Автомобиль был просто необычным, с пешеходами, которые иногда выходили перед ним, чтобы проверить его реакцию и посмотреть, остановится ли он. Именно поэтому присутствие водителя важно для безопасности.

От пилотного проекта к повседневной жизни

Член ландтага Юлиан Прайдль (Свободные избиратели) видит в небольших, автономно движущихся электрических миниавтобусах возможность для будущего расширения общественного транспорта, особенно в сельских районах, а также для решения проблемы нехватки квалифицированных рабочих. Также существует дефицит водителей автобусов, сказал он на презентации проекта в Родинге.

В баварском курортном городе Бад-Бирнбах (округ Ротталь-Инн) с 2017 года в повседневной жизни используются электрическиpowered и автономно движущиеся миниавтобусы. Они курсируют между термальным курортом, железнодорожным вокзалом и рыночной площадью. С 2022 года также работают автобусы по требованию между 20 пунктами назначения.

С 2021 года действует проект "Шаттл модель регион Оберфранкен" (SMO). Миниавтобусы бесплатно перевозят пассажиров между Гофом, Кронахом и Бад-Штебеном. В Мюнхене и Кельхайме также ведутся проекты по автономной электрической мобильности в общественном транспорте, согласно заявлению представителя Министерства транспорта.

Проект Бад-Бирнбах Проект Оберфранкен Проект Мюнхен Проект Родинг Проект Кельхайм

Миниавтобус в Родинге является частью перехода к электрической мобильности, демонстрируя его потенциал в общественном транспорте. В случае успеха проекта Родинг другие общины могут задуматься о внедрении подобных электрически и автономно движущихся миниавтобусов, подобных тем, что используются в Бад-Бирнбахе и Мюнхене.

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