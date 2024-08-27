- Используйте этот гаджет и для ощущения кино.

Для фанатов фильмов и сериалов нет сомнений в том, что возможность почувствовать действие на себе - это настоящее удовольствие. В ближайшем будущем эта фантазия может стать реальностью благодаря новому устройству от американской компании Elevated Perceptions, которое называется MovieScent. Выход этого гаджета запланирован на сентябрь, и он обещает поднять домашнее кинопросмотр на новый уровень, позволяя "почувствовать действие" независимо от того, смотрите ли вы, как персонаж поедает ароматную пиццу на экране или отправляется в приключение в джунгли.

Elevated Perceptions, уже представшая на рынке с устройством GameScent, называет MovieScent следующим большим шагом. В соответствии с связанным веб-сайтом, пользователи смогут "испытать свои любимые фильмы как никогда раньше".

Как работает MovieScent?

Устройство, совместимое со всеми телевизорами, компьютерами и игровыми консолями, поставляется с флаконами с ароматами. Эти флаконы можно подключить к телевизору через HDMI и управлять через приложение. Встроенный искусственный интеллект (ИИ) анализирует аудиосигнал и выпускает ароматы, соответствующие сцене, проигрывающейся на экране.

В сущности, MovieScent кажется эволюцией GameScent, которая в основном рекламировалась для геймеров. Однако MovieScent также якобы работает с видеоиграми, хотя остается неясным, отличаются ли два устройства друг от друга только в плане включенных ароматов и брендинга.

Как пахнет "Аниме"?

В набор для запуска MovieScent якобы входят различные ароматы, такие как "Ресторан", "Океан", "Шторм", "Лес", "свежескошенная трава" и "чистый воздух" (для нейтрализации запахов). Другие ароматы включают "Пиццу", "Джунгли" или "Новый автомобильный запах", а также 36 других в стадии планирования. GameScent включает "Лес", "Шторм", "Взрывы", "Стрельба", "Гоночные автомобили" и "чистый воздух", которые якобы должны длиться от 4000 до 5000 распылений каждый. Планируемые ароматы для GameScent включают "Кровь", "Спортивный зал" и "Аниме".

Тем не менее, выбор остается несколько ограниченным, так как устройство может содержать только шесть флаконов. Таким образом, пользователям приходится в основном догадываться, какой аромат может быть подходящим для данной сцены. На самом деле, одновременно можно выпустить только пять ароматов, так как одно место зарезервировано для нейтрализующего аромата.

Это просто маркетинговая уловка?

Пока MovieScent обещает незабываемый кинопросмотр, сможет ли оно оправдать ожидания, остается увидеть. Устройство, с рекомендованной розничной ценой около 180 долларов, еще не поступило в продажу. Между тем, GameScent, которое в настоящее время продается примерно за 150 долларов на Amazon, еще не полностью завоевало критиков.

Портал "Shacknews" пишет, что устройство "работает удивительно хорошо", но люди с более чувствительным обонянием могут найти его подавляющим. С другой стороны, PC Gamer имеет более критические слова, описывая GameScent как $20 подарок-шутку, который, в конечном итоге, отправится на свалку. YouTuber AlexiBexi также не убежден, называя GameScent "полностью ненужным куском мусора, который не должен существовать".

Новое устройство MovieScent от Elevated Perceptions стремится revolutionize домашние кинопросмотры, позволяя зрителям "почувствовать действие" через свою систему выпуска ароматов, управляемую ИИ. Несмотря на многообещающий набор для запуска, включающий различные ароматы, такие как "Пицца" и "Джунгли", критики дали смешанные отзывы, с одной стороны находя его "подавляющим", а с другой считая его "маркетинговым трюком".

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