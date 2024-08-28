- Используя онлайн видеоклипы, он превращается в подобие Брюса Спрингстина.

Джереми Эллен Уайт, известный американский актер, погрузился в подробное изучение YouTube, чтобы подготовиться к своей роли в образе музыкальной иконы Брюса Спрингстина. Как 33-летний актер рассказал в мужском журнале "GQ", объем видеоконтента был подавляющим. Известный своей ролью шеф-повара Карми в хит-сериале "Медведь: Король кухни", Уайт скоро предстанет в образе музыканта в предстоящем фильме, даже исполнив некоторые партии голосом.

Для подготовки к роли Уайт полностью погрузился в изучение Спрингстина и проанализировал его. Процесс был "невероятно вознаграждающим", чтобы наблюдать за эволюцией Спрингстина в течение его жизни и погрузиться tanto в его вокальную подачу, как и в его разговорный тон.

Кроме того, сообщается, что Уайт получил прямое общение с Спрингстином, который поддерживает проект. Он назвал Спрингстина "просто замечательным человеком". Фильм, названный "Избавь меня отсюда",, как сообщается, будет вращаться вокруг создания альбома Брюса Спрингстина 1982 года "Небраска".

Джереми обнаружил множество информации о Брюсе Спрингстине в Интернете, что помогло ему в изучении характера для предстоящего фильма. После многих часов исследования Уайт обнаружил, что Спрингстин часто использует Интернет, чтобы связаться со своими фанатами и поделиться эксклюзивным контентом.

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