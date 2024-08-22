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Использование тепла сточных вод для отопления значительного нового строительства в Кельне

Преобразование системы теплоснабжения в безуглеродные методы — это текущая задача, в том числе и в Кёльне. Ведется стратегия Einsatz, которая предусматривает использование тепла из канализационных стоков. Такие насосы работают за счет возобновляемых источников электроэнергии.

 and  Anne Legman
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Будущий жилой комплекс в Кёльне, включающий 216 жилых единиц и ясли, который будет отапливаться...
Будущий жилой комплекс в Кёльне, включающий 216 жилых единиц и ясли, который будет отапливаться посредством энергии, полученной из сточных вод.

Перенос тепла или обмен тепловой энергии происходит в этом контексте - Использование тепла сточных вод для отопления значительного нового строительства в Кельне

В Кёльне скоро будет запущено новое жилое комплекса с 216 квартирами и детским садом, которое будет отапливаться за счет тепла сточных вод. Как сообщила компания Naturstrom, энергетический поставщик, планируется установить теплообменник в близлежащем канале канализации. Энергоснабжение для тепловых насосов будет осуществляться за счет солнечных панелей, установленных на крышах жилых зданий, а дополнительная "зеленая" энергия будет поступать из электросети.

По словам Стефана фон Ботмера, CEO компании Uhrig Energie, производящей теплообменники, сточные воды в холодные месяцы сохраняют температуру не менее 10-12 градусов. "Это делает их довольно энергоемким и надежным источником тепла, что обеспечивает исключительную производительность связанных тепловых насосов", - сказал он.

Министр строительства Северного Рейна-Вестфалии Ина Шарренбах (ХДС) высоко оценила проект. "Другие строительные проекты, жители и окружающая среда смогут извлечь выгоду из этого опыта", - заявила она в заявлении. На весь комплекс будет выделено 12,6 миллионов евро из государственных жилищных субсидий. Квартиры станут доступны для проживания в течение следующего года.

По данным Немецкой ассоциации тепловых насосов, до 10-15 процентов потребности здания в тепле в Германии может быть покрыто за счет тепла сточных вод. Особенно в городских районах есть большой потенциал, так как источник тепла и потенциальный спрос на него находятся относительно близко друг к другу. Уже реализованы различные проекты в разных городах. Например, в Дортмунде и Берлине есть жилые комплексы, отапливаемые за счет тепла сточных вод.

Ожидается, что теплообменник в канале канализации будет извлекать тепло из сточных вод, поддерживая температуру не менее 10-12 градусов. Как отмечает Немецкая ассоциация тепловых насосов, это тепло сточных вод имеет потенциал покрытия до 15 процентов потребности здания в тепле в Германии, особенно в городских районах, где источник тепла и спрос на него находятся близко друг к другу.

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