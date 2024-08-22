Вопросы Продвинутые Технологии в Расследованиях Уголовных Дела - Использование технологии распознавания лиц в шести отдельных исследованиях

Технология распознавания лиц, ранее связываемая с поисками бывшего террориста ВВС Daniela Klette, была задействована в шести расследованиях в Берлине. Однако эти операции не проходили в самом Берлине, а были частью сотрудничества в Бранденбурге и Саксонии, как объяснили в ответ на запрос зелёных. Эта технология использовалась для маркировки подозреваемых и определения путей отступления хорошо организованных групп воров.

В общей сложности, 31 человек, считающихся подозреваемыми, были связаны с этими шестью расследованиями, проводимыми прокуратурой Берлина. Зеленые в Берлине и Бранденбурге выразили протест против этой технологии и потребовали большей прозрачности. Их возражения были подчёркнуты "Tagesspiegel".

В апреле Сенат признал, что использовал программы распознавания лиц в двух крупных расследованиях, направленных против "межгосударственной банды". Это были "постоянные камерные системы, установленные в фиксированных и мобильных точках", которые делали фотографии людей и транспортных средств, которые затем сравнивались.

После ареста Клетте выяснилось, что изображения её действий в Берлине были найдены в Интернете с помощью продвинутых поисковых инструментов - но не властями. Они сослались на высокие правовые барьеры, часто запрещающие её применение.

Недавно Министерство внутренних дел Бранденбурга объявило, что система распознавания лиц от саксонской полиции была использована в их регионе. Это также было для отслеживания групп воров. Перед её внедрением требуется решение судьи. В режиме реального времени фотографии водителей, проезжающих мимо камер, сравниваются с фотографиями прошлых подозреваемых, хранящимися в системе.

Во время расследования межгосударственной банды власти непрерывно искали потенциальных подозреваемых с помощью продвинутых поисковых инструментов и программ распознавания лиц. Зеленые в Берлине и Бранденбурге продолжают выступать за прозрачное использование таких технологий в своих регионах.

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