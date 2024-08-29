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Федеральные земли ГерманииНовостиСмешанные

Использование конных повозки все меньше.

На острове Юист, свободном от автомобилей, место занимают повозки, запряженные лошадьми. Ancak содержать этих могучих четвероногих дорого. Альтернативой являются электронные велосипеды и электрокареты, которые совершают множество поездок гораздо экономичнее.

 and  Christian Meier
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Ранее путешественники на Джусте могли воспользоваться услугой конного экипажа от аэропорта острова...
Ранее путешественники на Джусте могли воспользоваться услугой конного экипажа от аэропорта острова до деревни. К сожалению, экономические факторы привели к прекращению этой услуги.

- Использование конных повозки все меньше.

Использование повозок, запряженных лошадьми, сокращается на острове Восточной Фризии Юист. С октября компания HUF Spedition Juist GmbH больше не будет предоставлять услуги по перевозке пассажиров на повозках от города Юист до аэропорта. Как заявила директор по управлению Надя Тшовikov, этот бизнес больше не приносит прибыли из-за снижения важности аэропорта, так как многие посетители предпочитают быстрые паромы. Кроме того, распространение проката электрических скутеров также способствует этой тенденции. Ранее компания была единственным поставщиком подобных услуг.

Как сказала Тшовikov, "Мы больше не можем покрыть свои текущие расходы за счет доходов от перевозки пассажиров и должны решать эту проблему". Некоторые СМИ ранее сообщали о прекращении таких услуг по перевозке на повозках до аэропорта.

Лошадей и пони перевозят в другие места

Примерно 20 лошадей и 7 пони, принадлежащих компании, были проданы, а для оставшихся ищутся новые дома, как сообщила директор. Будущее компании неопределенно, но Тшовikov заявила, "Мы стараемся сохранить часть этого". Компания все еще имеет контракты на перевозку грузов до конца года.

С экономической точки зрения, содержание лошадей на этих островах является сложной задачей, как заявила Тшовikov. Из-за необходимости завозить многие товары с материка дорого содержать лошадей. Кроме того, на Юисте нет кузнеца или ветеринара, что еще больше осложняет ситуацию. С нестабильной ситуацией с заказами дела обстоят сложно.

Сокращение количества компаний, предоставляющих услуги на повозках

В последние годы количество компаний, предоставляющих услуги на повозках, на Юисте сократилось с шести до трех, как заявила Тшовikov. Кроме HUF Spedition Juist, на острове есть еще две коммерческие компании, предоставляющие услуги на повозках. Одна из них - чисто логистическая компания, а другая также перевозит пассажиров. "Многие ушли", - сказала Тшовikov. Ее компания является центром обучения коммерческим вождением повозок, но "осталось лишь несколько мест, где коммерческие поездки на повозках все еще актуальны".

Кроме Юиста, на острове Восточной Фризии Балтрум также лошадиные повозки являются частью образа жизни острова. Однако продолжительность этой лошадиной традиции неясна. Многие задачи теперь могут выполняться с помощью электроскутеров и электроциклов для грузов.

В связи с трудностями в ведении бизнеса по перевозке на лошадях из-за снижения спроса и высоких затрат рассматривается диверсификация услуг. Компания HUF Spedition Juist GmbH, например, изучает возможность предложения смешанных форм транспорта, сочетая традиционные лошадиные повозки с современными альтернативами, такими как электроскутеры или электроциклы для грузов, чтобы охватить более широкую аудиторию и сохранить часть своего наследия.

Несмотря на текущие трудности, Тшовikov выражает надежду, что смешанные решения в области транспорта могут помочь возродить отрасль перевозок на лошадях, обеспечивая смешанное наследие, которое отражает богатую историю Юиста, в то же время отвечая современным потребностям.

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