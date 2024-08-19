- Использование данных для повышения уровня жизни: Интеллектуальные города в Гессоне

Технологические преобразования для комфортных и современных городских пространств - многие города в Гессене стремятся стать "умными городами"

Это не только о цифровых услугах, предоставляемых администрациями, но и об усовершенствовании и упрощении инфраструктуры и общественных услуг - от транспорта до полива зелёных насаждений до предотвращения стихийных бедствий. Какие выгоды получают жители от этого? Давайте рассмотрим некоторые примеры:

Усовершенствованный общественный транспорт и управление движением

В будущем пассажиры в городе и районе Фульда смогут без усилий и в режиме реального времени с помощью приложения узнавать занятость автобуса, его опоздание и возможность проезда с коляской. Это станет возможным благодаря датчикам, установленным на дверях примерно 160 автобусов, работающих в Фульде и районе. Одновременно с этим местоположение автобуса будет непрерывно определять GPS и отображать в режиме реального времени. Местоположение автобусов будет доступно через приложения, указатели на остановках, общие панели и приложение RMV. Проект "Di@-Мобиль" направлен на то, чтобы сделать общественный транспорт более удобным и способным реагировать на колебания спроса, согласно Министерству цифровых технологий.

Марбург использует датчики для мониторинга занятости мест для инвалидов в режиме реального времени, тем самым позволяя эффективно использовать их. Университетский город также планирует платформу для совместного использования автомобилей. В то же время Кассель планирует AI-анализ индивидуальных данных о перемещении для картографии движения и прогнозирования потенциальных аварий.

В Дармштадте ассистент перекрестка должен улучшить поток движения, информируя пользователей через приложение о том, когда загорится красный свет на перекрестке и рекомендуемая скорость. "Это поощряет активное вождение и снижает выбросы CO2 за счет уменьшения ускорения", - сказал город на юге Гессена.

Эффективный полив

Департамент городского озеленения и кладбищ Марбурга внедрил систему мониторинга деревьев. "Параметры, такие как влажность почвы, проводимость почвы и температура почвы, записываются", - объясняет представитель города. На основе этих данных можно лучше регулировать полив и питание, что улучшает здоровье деревьев. Кассель собирает данные о влажности корней деревьев, а Дармштадт использует "датчики деревьев" для распределения воды деревьям с конкретной потребностью в воде. Это значительно способствует защите климата, согласно городу. Это также сокращает туры отдела озеленения для полива. Датчики влажности почвы также помогают в Бад-Наухайме с эффективным и климатически дружественным использованием воды, как объяснил Маттиас Виллики, глава Центрального управления. "Зимняя служба также запускается датчиками, а не поездками сотрудников, как было раньше".

Умное управление отходами

Курортный город в районе Веттерау полагается на интеллектуальное планирование маршрутов для опорожнения контейнеров для мусора. Данные для этого поступают с датчиков уровня заполнения контейнеров для мусора. В Касселе приложение дает советы по сокращению отходов в повседневной жизни и информирует о уровнях заполнения подземных контейнеров для мусора. Более 100 датчиков уровня заполнения уже установлено в подземных контейнерах для мусора в Касселе, и планируется установить еще больше.

Предупреждение о сильных дождях

С мая округ Фульда использует умные технологии для борьбы с сильными дождями. Все 23 муниципалитета используют постепенно созданную систему раннего предупреждения о сильных дождях, в которую входят около 200 датчиков, установленных в канализации, на мостах, общественных зданиях и водоемах. Эти датчики измеряют количество осадков и уровни воды, анализируют поведение потока в каналах и передают данные в облако в режиме реального времени. Эти данные сравниваются с текущими измерениями и прогнозами погоды от ДWD. Также используется AI в анализе данных.

Меры безопасности

В Бад-Наухайме датчики мониторят шумовое загрязнение. Специализированные датчики могут классифицировать источник шума, позволяя вспомогательной полиции объективно приоритизировать свои ответы на срочные ситуации или громкую музыку. Город объясняет, что "это помогает направлять правильные ресурсы в нужное место в нужное время".

Цифровая строительная администрация

С 2023 года проект "Цифровая строительная администрация" находится в стадии реализации со всеми муниципальными строительными администрациями в округе Фульда. На первом этапе было обновлено оборудование, такое как экраны, компьютеры, сканеры, презентационные мониторы и другое программное обеспечение в строительных администрациях. Были введены цифровые системы управления документами и специализированное программное обеспечение для цифрового хранения и обработки заявок на строительство. Самый большой подпроект - это цифровизация нескольких сотен метров бумажных строительных файлов, которую выполняют внешние поставщики услуг и планируется завершить во всех муниципалитетах к концу этого года.

Центр для граждан и гостей и помощь пожилым людям

Одним из проектов "Умный город" Кёто является открытый в 2021 году Кассельский сервисный пункт - центр для граждан и гостей города, расположенный в торговом центре Galeria в центре города. Здесь используются цифровые средства для предоставления информации и услуг на ходу. Мобильный vehicle под названием "Умный возрастной мобиль" путешествует по местным районам в Касселе, чтобы предоставить информацию и практические занятия по цифровым темам. Также доступна цифровая система навигации для людей, нуждающихся в помощи, как онлайн, так и через приложение, для ориентации в повседневной жизни.

Округ Фульда является частью рамочного соглашения, где жители могут отслеживать занятость и опоздание автобусов в режиме реального времени благодаря установке датчиков на автобусах. Это часть проекта "Di@-Мобиль", направленного на улучшение общественного транспорта и реакцию на колебания спроса.

В своих усилиях по борьбе с сильными дождями округ Фульда внедрил систему раннего предупреждения с использованием умных технологий, с установкой около 200 датчиков в различных местах для измерения осадков, уровней воды и анализа поведения потока.

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