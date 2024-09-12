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Исполнительный директор одной компании исчез, после чего банк организации получил загадочный счет на общую сумму 11 миллионов долларов.

Известный китайский банк, известный своими значительными сделками в сфере высоких технологий в период пикового роста страны, сообщил, что понес значительные убытки в размере 78 миллионов юаней, что эквивалентно 11 миллионам долларов, в результате исчезновения своего ведущего банкира, Бао Фана.

 and  Carmen Simpson
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На событии WSJD Live в Лагуна-Бич, Калифорния, 25 октября 2016 года, основатель и генеральный...
На событии WSJD Live в Лагуна-Бич, Калифорния, 25 октября 2016 года, основатель и генеральный директор China Renaissance, Бао Фань, выступил с речью.

Исполнительный директор одной компании исчез, после чего банк организации получил загадочный счет на общую сумму 11 миллионов долларов.

Запрос на оплату от неизвестных китайских официальных лиц усиливает загадку вокруг Бao, который основал элитную компанию по инвестициям China Renaissance в Пекине в 2005 году и стал ключевым игроком в сделках для китайских технологических компаний.

Он способствовал слиянию в 2015 году двух ведущих сервисов доставки еды в Китае, Meituan и Dianping. Сегодня их объединенная "суперприложение" широко распространено в Китае.

Таинственное исчезновение Бao вызвало тревогу в финансовой и технологической промышленности Китая, усугубляя беспокойство бизнеса во время экономического спада.

Этот инцидент последовал за серией исчезновений видных китайских бизнес-лидеров, где руководители часто исчезают без предупреждения или объяснения.

В 2023 году China Renaissance объявила об отсутствии Бao в рамках более широкой антикоррупционной кампании. Более чем через год и шесть месяцев после этого не было официальных обвинений или обвинений против него.

Прошлым летом газета "Экономический наблюдатель", государственное финансовое издание, сообщило, что Бao находится в заключении у Комиссии по надзору за дисциплиной Центрального комитета Коммунистической партии Китая с момента своего исчезновения. Он якобы вовлечен в расследование, связанное с предполагаемым взятничеством в корпоративной среде.

CNN не удалось связаться с Бao с момента его исчезновения.

Загадочный счет-фактура

В феврале Бao официально отказался от своей должности председателя и генерального директора China Renaissance, сославшись на проблемы со здоровьем и семейные обязательства, согласно заявлению, представленному на Гонконгской фондовой бирже.

China Renaissance раскрыла существование счета-фактуры на $11 миллионов в отдельном, отложенном отчете на фондовой бирже. Инвестиционный банк заявил: "Мы не имеем информации и не располагаем надежной информацией о статусе любого расследования, в котором участвует г-н Бao".

Банк признает, что у него мало информации о случае, в том числе о счете-фактуре и связанном запросе на оплату, полученном в последние три месяца 2023 года и впоследствии оплаченном. Его аудиторы столкнулись с трудностями при учете оплаты в финансовых записях, как сообщается в Financial Times на основе неназванных источников. CNN связалась с инвестиционным банком для получения дополнительных деталей.

В конечном итоге China Renaissance классифицировала оплату как "другие дебиторскую задолженность", что обычно относится к любым непогашенным долгам, причитающимся компании от клиентов за поставленные товары или услуги.

Китайский аудитор Zhonghui Anda CPA выразил "ограниченное мнение" по результатам годового отчета 2023 года, ссылаясь на возможные упущения или неточности.

Одна из "Большой четверки" глобальных аудиторских фирм, Deloitte Touche Tohmatsu, ушла в отставку с поста аудитора China Renaissance в декабре, так как не смогла связаться с Бao.

Неожиданный уход Бao с поста председателя и генерального директора China Renaissance, сославшись на проблемы со здоровьем, произошел в контексте деловой среды, ориентированной на технологии, что еще больше подчеркивается существованием счета-фактуры на $11 миллионов и связанного запроса на оплату.

Несмотря на неясное происхождение оплаты и ограниченное мнение Zhonghui Anda CPA по результатам годового отчета China Renaissance, банк продолжает работать в секторе технологических инвестиций, демонстрируя стойкость мира технологического бизнеса в Китае.

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