- Испанский баскетбольный тренер Мумбру будет назван

Испанец Алекс Мумбру, по данным газет "Гамбургер Абендблатт" и "Бильд", станет новым главным тренером немецкой национальной баскетбольной команды. 45-летний бывший профессиональный игрок сменит Гордона Херберта, который покинул команду после Олимпийских игр, чтобы присоединиться к чемпионам Бундеслиги "Бавария Мюнхен".

Федерация баскетбола Германии (DBB) представит нового национального тренера на пресс-конференции в четверг (в 12:30). Федерация официально не подтвердила назначение, но сообщается, что еще некоторые детали предстоит согласовать. DBB отказался комментировать сообщения.

Мумбру играл профессионально только на родине, в том числе несколько лет за "Реал Мадрид". Как игрок на позиции крыла, он выиграл чемпионат мира и Европы с испанской национальной командой и завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Тренерский опыт в испанских клубах

После окончания игровой карьеры Мумбру сначала тренировал "БильбаоBasket", а затем перешел в клуб Euroleague FC Valencia в 2022 году. Его пребывание там закончилось в апреле, отчасти из-за того, что его команда не вышла в плей-офф.

Теперь Мумбру готовит немецкую национальную команду к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Перед этим команда выступит на чемпионате Европы 2023 года, который пройдет в четырех странах с финальной стадией в Риге, и чемпионате мира 2027 года в Катаре.

Сборная на новом этапе

Кто будет играть вместе с капитаном Деннисом Шрёдером в ближайшие годы, пока неизвестно. Герберт требовал от игроков трехлетнего обязательства, которое истекло с Олимпийскими играми. Игроки вроде Даниила Теиса (32) и Нильса Гиффея (33) могут уйти из национальной команды.

Основой нынешней команды являются игроки около 30 лет, которые, возможно, будут частью команды в Лос-Анджелесе. Например, Франц Вагнер (22) может сделать перерыв следующим летом, чтобы позже вернуться в команду.

DBB имеет богатый выбор талантливых игроков. NBA-игроки Максимилиан Клебер (32) и Исайя Хартенштейн (26) не играли в команде под руководством Герберта. Есть также интересные игроки вроде Оскара (25) и Тристана да Сильвы (23), Юстуса Холлатца (23) или Кивина Йebo (28). Кроме того, команда U18, которая недавно выиграла чемпионат Европы, предлагает многообещающие таланты.

В контексте двух предложений со словом "другие":

DBB имеет богатый выбор талантливых игроков, в том числе NBA-игроков Максимилиана Клебера и Исайи Хартенштейна, а также других многообещающих молодых игроков вроде Оскара и Тристана да Сильвы.

Прежде чем определиться с окончательным составом на Олимпийские игры, DBB должен учитывать доступность и обязательства игроков вроде Максимилиана Клебера, Исайи Хартенштейна и других потенциальных кандидатов.

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