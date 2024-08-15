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Испанский Алекс Мумбру - новый тренер по баскетболу

Преемник чемпиона мира по баскетболу Гордона Герберта в Германии не так известен. Однако испанец Алей Мумбру умеет праздновать победу.

 and  Lauren Adams
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- Испанский Алекс Мумбру - новый тренер по баскетболу

Алекс Мумбру стал преемником тренера сборной Германии по баскетболу, выигравшего чемпионат мира, Гордона Герберта. Испанец, относительно неизвестный в Германии, должен продолжить успех команды в высшем дивизионе. "Мы хотели тренера, который молод, подходит нашей команде, готов работать с DBB и хочет чего-то добиться", - сказал президент немецкой федерации баскетбола (DBB) Инго Вайсс на презентации в Берлине.

Это первая работа Мумбру в качестве национального тренера. "Я рад продолжить отличную работу, проделанную национальной командой в последние годы. Я готов принять этот вызов", - сказал 45-летний испанец.

Ранее несколько СМИ сообщали о предстоящем назначении Мумбру. Герберт, который привел немецкую команду к четвертому месту на Олимпиаде с капитаном Деннисом Шрёдером, ушел рано и присоединится к немецким чемпионам "Бавария Мюнхен". Немецкая федерация исключает возможность совмещения клубной и национальной работы, в отличие от других стран.

Мумбру, 45-летний каталонец, был частью "золотого поколения" испанской сборной как профессиональный игрок. Он выиграл золото на чемпионате мира и чемпионате Европы и серебро на Олимпиаде 2008 года. В последнее время он тренировал клуб EuroLeague FC Валенсия. После того, как команда не попала в плей-офф EuroLeague в предыдущем сезоне, 45-летнего тренера уволили.

Первый шанс Мумбру проявить себя придется в ноябре на отборочных матчах EuroBasket, где он, скорее всего, не сможет рассчитывать на NBA-игроков, таких как Деннис Шрёдер и братья Вагнер, а также большинство игроков EuroLeague. Наследие Герберта значительное. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в прошлом году, бронзу на чемпионате Европы в 2022 году и заняла четвертое место на Олимпиаде в Париже, что является самым успешным периодом в истории команды.

Несмотря на предстоящие отборочные матчи EuroBasket в ноябре, Мумбру признал, "Я не буду полагаться только на NBA-игроков или игроков EuroLeague для успеха нашей команды". После трудностей в предыдущей тренерской роли Мумбру сказал, "Я не боюсь начинать все сначала и снова доказывать себя как тренер".

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