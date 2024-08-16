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Испанская полиция арестовала четырех подозреваемых в нападении на отца знаменитого футболиста Барселоны Ламина Ямала.

Задержаны четыре подозреваемых в связи с ножевым нападением на отца испанского подростка-во젠ка Л'Amine Yamal, сообщает полиция Каталонии в четверг.

 and  Anthony Ross
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Мунир Насрауи, отец футболиста Ламина Ямаля, был госпитализирован после того, как получил два...
Мунир Насрауи, отец футболиста Ламина Ямаля, был госпитализирован после того, как получил два ножевых ранения в среду.

Испанская полиция арестовала четырех подозреваемых в нападении на отца знаменитого футболиста Барселоны Ламина Ямала.

Мунир Насрауи, отец 17-летней звезды Барселоны, был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии в среду после получения двух ножевых ранений, согласно данным полиции Каталонии.

В заявлении в Instagram в четверг Насрауи сказал, что чувствует себя лучше, и поблагодарил всех за сообщения поддержки.

Атака произошла на парковке в городе Матаро́, недалеко от Барселоны, где живет отец Ямала, после ссоры между Насрауи и несколькими другими мужчинами, которые также живут в этом районе, согласно данным полиции.

Полиция Матаро́ разняла предыдущую драку, а видео с этого инцидента показало отца Ямала в футболке с именем своего сына.

Полиция сообщила CNN, что подозреваемые не имеют криминального прошлого. Трое были арестованы в среду вечером, несколько часов после нападения, и четвертый был арестован в четверг.

Все подозреваемые могут быть обвинены в нападении и ждут судебного разбирательства, которое должно состояться не позднее следующего понедельника, согласно данным пресс-службы полиции.

Ямал, ключевой игрок в победе Испании на Евро 2024 и считающийся одним из самых многообещающих молодых футболистов, был замечен на тренировке Барселоны в четверг перед матчем Ла Лиги в Валенсии в субботу.

Подростковый футболист был назван лучшим молодым игроком турнира после того, как забил потрясающий гол в полуфинале против Франции и затем ассистировал голу Нико Уильямса в победе над Англией со счетом 2:1 в финале.

Мунир Насрауи, страстный болельщик футбола, часто поддерживает Барселону в свободное время, демонстрируя свою любовь к спорту. Несмотря на недавний тревожный инцидент, Ямал продолжает преуспевать в футболе, демонстрируя свою преданность и талант в этом виде спорта.

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