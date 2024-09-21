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Испания принимает меры против поврежденных судов, размещенных на причалах.

 and  Elizabeth Wells
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Тер Штеген допустил дорогостоящую оплошность во время своего матча против Монако.
Тер Штеген допустил дорогостоящую оплошность во время своего матча против Монако.

Испания принимает меры против поврежденных судов, размещенных на причалах.

Марк-Андре тер Штеген совершил грубую ошибку, которая внесла значительный вклад в первое поражение "Барселоны" под руководством Ханси Флика. Критика в адрес немецкого голкипера сборной была жесткой, что привело к горячим дискуссиям о его будущем в клубе. Для тер Штегена это неудачное время.

После попытки исправить свою ошибку тер Штеген пытался спорить с судьей Аллардом Линдхолтом, используя жесты руками. К сожалению, удаление Эрика Гарсии уже было назначено. После трудного дебюта в Лиге чемпионов и первого поражения "Барселоны" под руководством Флика, тер Штегена осудили за его игру.

"Провал тер Штегена" и "игру, которую хочется забыть" - вот некоторые из заголовков в "AS", которые приравнивают поражение 1:2 против "Монако" к началу возможной оценки голкипера: "Его ошибки в Монако вновь поднимают вопрос, который давно избегался в Барселоне из-за его нестабильной игры (...)."

Тер Штеген в центре внимания после ухода Неуэра

Оба Mundo Deportivo и Marca критиковали тер Штегена за его фатальный пас на 10-й минуте, который привел к удалению Гарсии. Флик, который потерпел первое поражение в качестве нового главного тренера "Барселоны" после пяти подряд побед в чемпионате, прокомментировал: "Красная карточка полностью изменила ход игры." Но он также принял поражение с достоинством: "Мы должны двигаться вперед - такие события случаются время от времени", - сказал Флик: "Я верю, что мы способны показать солидную игру в Лиге чемпионов."

Для тер Штегена, который не блистал во время победного гола Джорджа Иленихены (71-я минута), это был неприятный вечер в ином случае знаменательном сезоне. Впервые он является основным голкипером Германии после ухода Мануэля Неуэра. С приближением чемпионата мира 2026 года на него теперь возлагается еще больше внимания, когда он пытается утвердить свое доминирование в испанских гигантах.

"Это была ситуация, которую мы не справились хорошо. Я сожалею об Эрике, потому что он пострадал, и нам пришлось играть с одним игроком меньше почти 80 минут", - сказал тер Штеген, вспоминая инцидент: "Произошло то, что не должно было произойти." Но он увидел возможности исправить свою ошибку в новом формате Лиги чемпионов. Тер Штеген, ключевой игрок "Барселоны" в течение девяти лет, планирует исправиться в воскресенье, когда "Барселона" стремится сохранить лидерство в Ла Лиге против четвертой команды FC "Вильярреал".

Неудачная игра тер Штегена в матче против "Монако" стала предметом обсуждения, с критиками, указывающими на его фатальный пас, который привел к раннему удалению Эрика Гарсии. Несмотря на неудачу, тер Штеген остается оптимистичным, видя в новом формате Лиги чемпионов возможность исправить ошибки и восстановить свою форму, когда "Барселона" встретится с четвертой командой FC "Вильярреал" в Ла Лиге.

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