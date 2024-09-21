Испания принимает меры против поврежденных судов, размещенных на причалах.

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Марк-Андре тер Штеген совершил грубую ошибку, которая внесла значительный вклад в первое поражение "Барселоны" под руководством Ханси Флика. Критика в адрес немецкого голкипера сборной была жесткой, что привело к горячим дискуссиям о его будущем в клубе. Для тер Штегена это неудачное время.

После попытки исправить свою ошибку тер Штеген пытался спорить с судьей Аллардом Линдхолтом, используя жесты руками. К сожалению, удаление Эрика Гарсии уже было назначено. После трудного дебюта в Лиге чемпионов и первого поражения "Барселоны" под руководством Флика, тер Штегена осудили за его игру.

"Провал тер Штегена" и "игру, которую хочется забыть" - вот некоторые из заголовков в "AS", которые приравнивают поражение 1:2 против "Монако" к началу возможной оценки голкипера: "Его ошибки в Монако вновь поднимают вопрос, который давно избегался в Барселоне из-за его нестабильной игры (...)."

Тер Штеген в центре внимания после ухода Неуэра

Оба Mundo Deportivo и Marca критиковали тер Штегена за его фатальный пас на 10-й минуте, который привел к удалению Гарсии. Флик, который потерпел первое поражение в качестве нового главного тренера "Барселоны" после пяти подряд побед в чемпионате, прокомментировал: "Красная карточка полностью изменила ход игры." Но он также принял поражение с достоинством: "Мы должны двигаться вперед - такие события случаются время от времени", - сказал Флик: "Я верю, что мы способны показать солидную игру в Лиге чемпионов."

Для тер Штегена, который не блистал во время победного гола Джорджа Иленихены (71-я минута), это был неприятный вечер в ином случае знаменательном сезоне. Впервые он является основным голкипером Германии после ухода Мануэля Неуэра. С приближением чемпионата мира 2026 года на него теперь возлагается еще больше внимания, когда он пытается утвердить свое доминирование в испанских гигантах.

"Это была ситуация, которую мы не справились хорошо. Я сожалею об Эрике, потому что он пострадал, и нам пришлось играть с одним игроком меньше почти 80 минут", - сказал тер Штеген, вспоминая инцидент: "Произошло то, что не должно было произойти." Но он увидел возможности исправить свою ошибку в новом формате Лиги чемпионов. Тер Штеген, ключевой игрок "Барселоны" в течение девяти лет, планирует исправиться в воскресенье, когда "Барселона" стремится сохранить лидерство в Ла Лиге против четвертой команды FC "Вильярреал".

Неудачная игра тер Штегена в матче против "Монако" стала предметом обсуждения, с критиками, указывающими на его фатальный пас, который привел к раннему удалению Эрика Гарсии. Несмотря на неудачу, тер Штеген остается оптимистичным, видя в новом формате Лиги чемпионов возможность исправить ошибки и восстановить свою форму, когда "Барселона" встретится с четвертой командой FC "Вильярреал" в Ла Лиге.

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