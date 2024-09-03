Испания побила рекорд температуры в августе.

Записи высоких температур становятся все более частыми, и они не задерживаются на своих пиковых значениях надолго. Испания установила новый рекорд в августе, с средней температурой 25 градусов, как сообщил национальный метеоцентр Aemet. Это на два градуса выше типичной температуры с 1991 по 2020 год и даже превысило температуры августа в исключительно жаркие годы 2003 и 2023. Согласно заявлению Aemet на платформе X, средняя температура Испании за весь 2024 год, по прогнозам, составит около 15,8 градусов, что совпадает с рекордом, установленным в 2022 году. Это означает, что 2020, 2022 и 2024 годы станут тремя самыми жаркими годами в истории Испании, подчеркнул Aemet.

Жаркая погода в Средиземном море

Многие люди спасаются от жары, отправляясь на пляжи и ища облегчения в море. Однако изменение климата часто нарушает эти планы. Жаркая волна подняла температуру Средиземного моря у Майорки, популярного места для отдыха немцев, до температуры ванны. Буй, расположенный юго-западнее острова, зафиксировал температуру воды 31,87 градуса, побив предыдущий рекорд, установленный менее года назад.

Снижение лесных пожаров, связанных с жарой, смертей

Несмотря на жару, есть и хорошие новости. В августе гораздо меньше земли было охвачено лесными пожарами по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 46 процентов, по данным Элены Эрнандес из организации, занимающейся профилактикой лесных пожаров. Поскольку 80 процентов лесных пожаров вызываются человеческой деятельностью, Эрнандес объяснила снижение числа пожаров в этом году возросшим осознанием в обществе. Более обильные осадки в первой половине года также снизили риск лесных пожаров, поскольку риск выше в районах, которые ранее были очень сухими, и где почва и растительность были высушены.

Число смертей, связанных с жарой, в Испании также снизилось. В прошлом году Национальный центр эпидемиологии Института Карлоса III оценил более 7700 смертей, связанных с жарой. По состоянию на конец августа этого года институт пересмотрел эту оценку до чуть более 3000, сославшись на более прохладное начало лета и более осторожное поведение уязвимых групп населения.

Теперь температура в больших частях Испании вернулась к более комфортным уровням, с дождем, ветром и температурами около 20 градусов, прогнозируемыми для значительной части страны.

Средиземное море, прилегающее к Майорке, испытало необычно высокие температуры во время жаркой волны, с буем, зафиксировавшим температуру воды 31,87 градуса, превысившую предыдущий рекорд, установленный всего около года назад. Несмотря на жару, число смертей, связанных с жарой, в Испании значительно снизилось, с оценкой Национального центра эпидемиологии Института Карлоса III для 2023 года, составляющей чуть более 3000, по сравнению с оценкой более 7700 для предыдущего года.

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