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Исландская трагедия в ледяной пещере: один из погибших из-за задержки предупреждения

Гisecondinoe ппутeшиствие по языку ледника заканчивается трагедией, унеся жизнь одного туриста. Еще двое людей длительное времяște поиска, проведеного спасателями, признaн'm диeмиcuvшиe.

 and  Viktoria Klein
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Поисковые команды ищут возможных пропавших людей в пересеченной местности.
Поисковые команды ищут возможных пропавших людей в пересеченной местности.

- Исландская трагедия в ледяной пещере: один из погибших из-за задержки предупреждения

Недавно произошла еще одна взрывная эрупция вулкана, на этот раз с трагическим инцидентом на леднике: потрясающие пейзажи Исландии продолжают демонстрировать свою драматичную и потенциально опасную силу. Американский турист погиб, когда обрушился ледяной туннель у края ледникового озера Jökulsárlón. Его спутник, другой американец, был серьезно ранен и доставлен в больницу в Рейкьявике, но его состояние стабилизировалось.

В течение некоторого времени было неизвестно о местонахождении еще двух туристов. Большие группы спасателей обшаривали район в поисках. Через 24 часа после инцидента власти объявили, что район свободен: никто не был засыпан льдом, и поиски были прекращены. На самом деле, в пострадавшей туристической группе было всего 23 человека, а не 25, как первоначально считалось.

Оказалось, что путаница с регистрацией тура была виновата в несоответствии числа участников. Несмотря на это, операции по поиску и спасению продолжались до тех пор, пока не было точно установлено, что никто не остался под льдом. Ситуация теперь разрешилась.

Происшествие произошло в воскресенье на леднике Breiðamerkurjökull, рядом с ледниковым озером Jökulsárlón на юго-востоке Исландии. Американская пара была среди multinationalной группы туристов, исследующих ледяную пещеру во время тура. По словам полиции, туристы приехали из разных стран.

Исландия, известная своими ледниками, гейзерами, вулканами и водопадами, является популярным туристическим направлением для любителей приключений из Германии. В прошлом году почти 140 000 немцев посетили этот остров в Северной Атлантике. В целом, около 2,2 миллиона туристов посетили остров, на котором проживает чуть менее 400 000 человек.

Помимо различных природных чудес, прогулки по языкам ледников и путешествия по ледяным пещерам являются двумя из самых захватывающих занятий для туристов в Исландии. Морские прогулки на Jökulsárlón предлагают уникальный опыт: многочисленные айсберги плавают на воде ледникового озера, отделившись от ледника Vatnajökull и его притока Breiðamerkurjökull. Завораживающий вид служил фоном для нескольких кинопроизводств, в том числе фильмов о Джеймсе Бонде и Ларе Крофте.

Так же захватывающе, как и пейзаж, было найти предполагаемых пропавших людей после обрушения ледяной пещеры: опасные условия и темнота привели к приостановке ночных поисков и возобновлению работы на рассвете. Видео, снятое исландским телеканалом RÚV, показало множество рабочих, рывшихся в ледяных холмах, окрашенных в черный песчаник, голыми руками и лопатами. Более крупная техника оказалась бесполезной из-за сложной местности.

Огненная стихия

Всего несколько дней назад природа Исландии продемонстрировала свою захватывающую сторону: на полуострове Рейкьянес, недалеко от столицы Рейкьявика, началась шестая эрупция вулкана за девять месяцев. Ее сопровождало множество землетрясений.

Сначала лава текла из почти четырехкилометровой трещины, а сейчас эрупция сосредоточена на двух трещинах в северной части зоны эрупции, без угрозы для жителей или рыбацкой деревни Гриндавик. Во время предыдущей эрупции три дома в Гриндавике были поглощены и уничтожены лавовыми потоками.

Лавина произошла на значительном расстоянии: пострадавший ледник находится примерно в 300 километрах к востоку от вулканической зоны.

После трагического происшествия были派遣直升机, чтобы помочь в поисково-спасательных работах, преодолевая сложную местность с легкостью. Несмотря на сложные условия, спасатели не смогли обнаружить никаких признаков пропавших туристов, пока район не был объявлен свободным.

Из-за пересеченной местности Исландии многие туры включают полеты на вертолете, чтобы добраться до удаленных мест, предлагая захватывающие виды на вулканы, ледники и водопады.

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