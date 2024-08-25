- Исламское государство (ИГ) опубликовало видео, на котором изображены лица, которые, как полагают, ответственны за инцидент в Солингене.

ИГ, экстремистская группировка, опубликовала видео через два дня после смертельного ножевого инцидента в Солingen, якобы изображающего виновника. В ролике продолжительностью около минуты замаскированный человек с молодым видом держит большой нож перед камерой. Он присягает на верность лидеру ИГ на арабском языке, называя его "Эмиром". Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение, которое привело к трем смертельным исходам, в субботу.

Через свою онлайн-пропаганду ИГ заявило о получении видеороликов от источника нападавшего в Солingen. Подлинность и время видео, а также человек, изображенный на нем, были сначала под вопросом.

Замаскированный человек в видео представляет себя как Самарканд А., что может быть псевдонимом, и заявляет, что он из Дейр эз-Зор в восточной Сирии, районе, известном своей активностью ячеек ИГ и нападениями.

26-летний сирийский подозреваемый в совершении нападения в Солingen сдался в субботу вечером и находится под стражей. Федеральная прокуратура обвиняет его в связях с ИГ, мотивированных радикальными исламистскими убеждениями, которые привели его к нападению на как можно больше "неверных" на городском фестивале в Солingen. Имя, связанное с ним следователями, отличается от того, что в видео.

Человек в видео ИГ оправдывает свое нападение как месть за убийство мусульман в Сирии, Ираке и Боснии. Обращаясь к своим родителям, он мстит за "людей в Палестине", которые подвергаются массовым убийствам с помощью "сионистов" - отсылка к продолжающемуся конфликту между Израилем и исламской ХАМАС в секторе Газа.

Некоторые аналитики считают, что призрак терроризма и радикализации в исламском мире усилился из-за затянувшегося конфликта в Газе. Германия, значительный союзник Израиля, наряду с США и одним из ведущих поставщиков оружия, находится в критической ситуации в этом ухудшающемся положении.

Комиссия выразила озабоченность по поводу оправдания, данного в видео ИГ для нападения в Солingen, считая его потенциальным усилением радикализации во всем мире. Комиссия также запросила дальнейшее расследование подлинности видео и связи между человеком в видео и подозреваемым в нападении.

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