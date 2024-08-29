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ОбществоНовостиСвадьба мечты

Искусство впечатляет от брачного торжества

 and  John Stellmacher
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- Искусство впечатляет от брачного торжества

Энтузиаст Riccardo Simonetti (31) наконец объявил: "Я женат!"

Перед церемонией Simonetti сообщил своим фанатам в Instagram, что он и его партнер Стивен женятся сегодня, 29 августа. Позже он поделился парой фотографий, выразив свою любовь к супругу.

Сначала Simonetti поделился фотографиями в социальных сетях, на которых он был изображен со спины, видимо, в свадебной одежде, и готовился к важному событию. Он также написал трогательные слова для своих подписчиков.

"Сегодня я тот, кто женится"

"Сегодня я тот, кто женится", - написал Simonetti 29 августа по-английски. "Я женюсь. Ух. Какой странный чувство. Я всегда был вечным холостяком, тем, кто шутил, что никогда не найдет любовь. Тем, у кого был первый boyfriend в 27 лет. И сегодня я тот, кто женится".

Simonetti также дал советы своим фанатам. Он посоветовал им быть самими собой и найти того, кто любит их такими, какие они есть, а не такими, какими они должны быть. "Это может быть сложнее, но если вам повезет, чувство будет невероятно прекрасным", - объяснил энтузиаст.

В своих историях Simonetti также восхищался голубым небом в день свадьбы. Он написал: "Я чувствую себя благословленным и благодарным за то, что могу жениться на мужчине моей мечты сегодня. Какой странный чувство".

Riccardo Simonetti нашел "безусловную любовь"

Позже 31-летний поделился фотографией молодоженов. "Муж & Муж", - подписал он. Большую часть своей жизни он думал, что брак не вариант для него, но потом появился Стивен. После встречи со своим партнером он понял, что "есть безусловная любовь, и люди, как мы, заслуживают ее не меньше, чем кто-либо другой". Ему разбивает сердце, что их любовь все еще считается преступлением в многих странах.

Simonetti счастлив жениться на "самом замечательном человеке, которого я когда-либо встречал в своей жизни". То, что Стивен выбрал его, приносит ему столько радости. "Теперь мы мужья, и я обещаю сделать все возможное, чтобы дать вам жизнь, которую вы заслуживаете, и сделать вас счастливыми, потому что я знаю, что вы делаете то же самое для меня просто своей любовью и добротой. Я люблю вас больше, чем слова могут выразить, и я так благодарен, что мы навсегда вместе на этом пути".

Среди гостей, по-видимому, были телеведущие Sylvie Meis (46) и Palina Rojinski (39). Последняя поделилась видео с предыдущего дня, на котором был виден барбекю, написав, что они празднуют любовь Simonetti. Meis, которая также участвовала в девичнике Simonetti, прокомментировала его первый пост, сказав: "О боже, я так рада за тебя и Стивена. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас позже и увидеть церемонию любви".

После того, как он поделился своими искренними чувствами по поводу женитьбы, Riccardo Simonetti возбужденно объявил: "Сегодня у нас свадьба мечты!" Позже в тот день перед своими близкими они обменялись клятвами, сделав свою "свадьбу мечты" реальностью.

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