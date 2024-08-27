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СпортНовостиПаралимпийские игры

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они настоящие угрозы, делая его путь к вершине еще более сложным.

В течение многих лет Рем, член немецкой паралимпийской команды, работал к этому моменту. Ожидаемое событие запланировано на 8:15 вечера на стадионе "Стад де Франс" в Париже, предоставляя ему идеальную сцену, чтобы вписать свое имя в историю. Однако, всего за день до большого дня, Рем выражает некоторые сомнения. "В настоящее время это немного сложно", - признает он в отношении той самой 9-метровой отметки, которую он держал в уме так долго.

На Рема, который лишился правой ноги ниже колена в 14 лет во время вейкбординга, давит давление. Его выступление в этом сезоне было далеким от идеального, и его новые соперники дают ему настоящий бой. "Это уже не гарантировано", - предостерегает он, "Я должен признать, что моя конкуренция определенно подняла свой уровень. Это не только о дистанции, это о выигрыше медали". Он не может позволить себе ошибиться.

На своем последнем соревновании на встрече Diamond League в Лозанне Рем нашел себя на втором месте до последней попытки. Он узко победил с небольшим преимуществом. Новая rivalry с американскими спортсменами Дереком Локсендентом и Джарридом Уоллесом влияет на него: "Я думаю, можно сказать, что никто не остался равнодушным". Все, кроме его четвертой подряд золотой медали в длинном прыжке, будет "разочарованием, и все".

Цель: "Побить олимпийских спортсменов"

Только после того, как Рем завоюет победу сильным прыжком, он планирует продемонстрировать свои способности на том, что, возможно, станет его последними играми. Он мечтает превзойти отметку в 8,48 метра, установленную олимпийским чемпионом Митилисом Тентоулосом несколько недель назад. "Побить олимпийских спортсменов в их собственной игре. Я не думаю, что это было бы так уж плохо", - усмехается Рем: "Это определенно была бы цель". И как перфекционист, он не ставит себе никаких ограничений.

Никто не смог превзойти отметку в 9 метров, будь то в Олимпийском или Паралимпийском арене. Американская звезда Майк Пауэлл приблизился к этому результату, показав 8,95 метра в 1991 году, но рекорд так и остался непобитым с тех пор. Даже Рем, который держит рекорд в параспорте с 8,72 метра, еще не преодолел эту отметку. Но 36-летний Рем остается уверенным, что он сможет преодолеть 9-метровый барьер.

Рем стремится побить олимпийских спортсменов во время Паралимпиады, ставя своей целью превзойти отметку Митилиса Тентоулоса в 8,48 метра. Несмотря на то, что никто в Олимпийской или Паралимпийской арене не смог побить рекорд в длинном прыжке, Рем остается оптимистичным в отношении того, что он сможет стать первым, кто преодолеет эту отметку во время Паралимпиады в Париже.

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