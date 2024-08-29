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Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

В феврале программное обеспечение искусственного интеллекта Google придерживалось Руководящих принципов разнообразия и создавало визуальные элементы, такие какalmaznije

 and  Alex Stellmacher
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Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности...
Программное обеспечение Google Imagen 3 ненадолго остановилось из-за поразительной способности генерировать бессмысленные визуальные образы

- Искусственный интеллект Google вновь создает сходство людей после нелепого инцидента.

После шестимесячного перерыва, последовавшего за инцидентом с генерацией AI-изображений черных нацистов, Google возобновляет функцию создания изображений с помощью своего программного обеспечения AI. Вначале эта функция будет доступна подписчикам AI-чатбота Gemini, как объявлено в блоге Google.

Программное обеспечение AI Google, Imagen 3, похоже на конкурирующие программы, которые могут создавать изображения на основе устных инструкций. В феврале возможность создания изображений людей была временно отключена из-за того, что AI придерживалось текущих стандартов разнообразия, что приводило к несоответствиям, таким как изображения черных солдат в униформе нацистов.

В то время Google признал, что они упустили из виду определенные программные исключения для случаев, когда разнообразие было несоответствующим. Однако они защищали интеграцию разнообразия в AI-изображения, подчеркивая его положительное влияние на мировых потребителей, использующих программное обеспечение. Тем не менее, они признали, что в этом конкретном случае они перешли границу.

Отсутствие разнообразия в AI по-прежнему является серьезной проблемой

В цифровую эпоху приложения AI столкнулись с многочисленными проблемами, связанными со стереотипами и дискриминацией. Например, раннее программное обеспечение распознавания лиц испытывало трудности с распознаванием лиц темнокожих людей. Чаще всего AI-изображения в основном представляли белых людей.

Google и другие технологические компании сознательно работают над продвижением разнообразия. Однако это иногда представляет собой вызовы, особенно в США, где обвинения в дискриминации белых набрали обороты, что привело к значительной обратной реакции. AI-программное обеспечение Google, которое фокусируется исключительно на белых людях, особенно разозлило критиков, в том числе технического миллиардера Элона Маска.

AI Google не будет воспроизводить изображения знаменитостей

Кроме того, AI Google также продолжит отказываться от запросов на фотографически реалистичные изображения известных лиц, как и в случае с некоторыми конкурирующими программами, такими как Grok от AI-компании xAI Маска. Это в основном связано с опасениями по поводу AI-изображений, которые могут манипулировать общественное мнение, особенно во время выборов.

Несмотря на усилия Google по продвижению разнообразия в AI-изображениях, критика продолжается. Интернет стал платформой для оспаривания этих инициатив, с людьми и организациями, которые выражают свои опасения по поводу предвзятого представления.

Инцидент с AI-изображениями черных нацистов в Интернете вызвал дебаты о необходимости более инклюзивных практик AI, подчеркивая давнюю проблему отсутствия разнообразия в приложениях AI.

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