Исключительный вратарь предотвращает поражение "Айнтрахта" с помощью необычного забития

После триумфа Эйнтрахта Франкфурта над Бешикташем, комплименты были успокаивающим бальзамом для Кауа Сантоса, возможно, укрепив его для предстоящего матча Бундеслиги против Баварии Мюнхен. Тем не менее, над ним висела туча.

В последние минуты матча развернулось событие, которое не должно было произойти в ту ночь в четверг. Казалось бы, непобедимый Кауа Сантос, который продемонстрировал впечатляющую игру этим вечером на стадионе Istanbul Tüpraş Stadyumu, нечаянно позволил мячу или передаче (подробности остаются неясными) с левого фланга пройти мимо него и в ворота. Ошибка была ошеломляющей и не соответствовала игре Сантоса, который успешно отразил несколько атак,thus обеспечивая Эйнтрахту Франкфурт три очка в начале кампании Лиги Европы (3:1).

Что мог упустить из виду Сантос, запасной для травмированного основного игрока Кивана Траппа? Проблема возникла уже на шестой минуте в этом исключительно шумном стадионе. Сантос ловко отбил мощный удар Чера Ндура издалека, закрутив его вокруг стойки. Это ключевое вмешательство было важным для Сантоса, а также для Эйнтрахта, учитывая его недавние дрожь. Он все еще нес ответственность за пропущенный гол в компенсированное время в матче 3:3 против Виктории Пльзень неделей ранее из-за серьезной ошибки.

Теперь, ростом 196 см, Сантос пользовался поддержкой своих товарищей по команде вокруг капитана Робина Коха. Зрители впервые в матче были ошеломлены - но это было далеко не последнее. Коллективное страдание зрителей стало одним из определяющих образов матча.

Разочарование и отчаяние Стамбула

Эйнтрахт Франкфурт не только блеснул талантом Сантоса, но и получил долю удачи, которая спасла их от серьезных последствий в начале матча. После восьмиминутного рывка стамбульский опытный форвард Чиро Иммобиле ловко прошел после идеального паса. Завязалась борьба между Иммобиле и Кохом, в результате чего немецкий игрок нечаянно толкнул итальянца. Судейская бригада и VAR тщательно изучили инцидент в течение длительного времени. В конце концов, они сохранили самый слабый офсайд, thus спасая Коха и Эйнтрахт от неприятной ситуации. Выдержать более 80 минут против этой опытной команды в численном меньшинстве было бы серьезным испытанием.

Тем не менее, события развивались иначе. Эйнтрахт Франкфурт быстро захватил преимущество, забив два гола. Омар Мармуш реализовал пенальти, который заработал для себя на 19-й минуте, и затем Дина Эбимбе толкнул отрепетированный штрафной удар в дальний угол с близкого расстояния на 22-й минуте. Эта серия ошеломляла стадион, и даже яростные атаки игроков Бешикташа не смогли пробить неприступную оборону Эйнтрахта. Передачи от Милота Рашики и других не были точными, чтобы сделать разницу.

И когда давление усилилось, Кауа Сантос выступил щитом. В 26-й минуте он отразил пенальти, которое Иммобиле ударил в его любимый нижний левый угол (с точки зрения стрелка). Попытка была точной и мощной, но молодой бразилец, продемонстрировав исключительную ловкость, нырнул в угол и чудом спас ситуацию. Общий вздох зрителей позади него взбодрил Сантоса. Еще раз Кох и его товарищи по команде собрались вокруг 21-летнего, выражая ему благодарность. Но на этом не закончилось - может быть, самое удивительное блокирование произошло от Сантоса после 37 минут. Красиво замаскированный удар Рафа Мира, направленный в верхний угол, Сантос совершил сенсационное отклонение на стойку.

Готов к ФК Байерн

Было почти невозможно найти вину в перезапущенной команде, окрыленной несколькими легендами европейского футбола. Они доминировали в матче, двигались вперед, но в конце концов встретили своего соперника в Сантосе. То же самое было и в дополнительное время, когда он ловко отбил отскочивший удар от штанги. Во второй половине было затишье перед его воротами, так как Артур Тейте и компания успешно отразили несколько атак. Несколько отскочивших мячей, которые достигли штрафной площади, были вырваны из воздуха Сантосом. Он даже смог впечатлить еще раз на 84-й минуте. Однако это осталось незамеченным для большинства зрителей. Два минуты ранее, запасной Ансгар Кнауфф забил, чтобы увеличить счет до 3:0, всего за несколько минут до массового исхода зрителей.

Один из многих моментов разочарования пришел в виде гола Семиха Кылычсоя в дополнительное время, который огорчил Сантоса. Вскоре после этого похвалы посыпались со всех сторон. Даже Иммобиле похвалил его, протянув руку и обменявшись несколькими добрыми словами с вратарем. Этот жест, казалось, принес улыбку на лицо Сантоса. От команды похвалы не знали границ. "Я верю, что Кауа показал выдающуюся игру, учитывая его добрую натуру. Это радует меня", - отметил тренер Эйнтрахта Дино Топпмёллер.

Вратарь Расмус Кристенсен из Босфоруса был назван "Игроком матча". Он продемонстрировал исключительную игру, сделав десять великолепных сэйвов. Несмотря на ошибку в конце, это не оказало существенного влияния на результат. Это не стало серьезной проблемой, так как все решили не акцентировать на этом внимание. Полузащитник Ансгар Кнауфф прокомментировал: "Кауа расстроен последним ударом, но мы все равно одержали победу благодаря его способности долгое время сохранять свои ворота в неприкосновенности". Спортивный директор Маркус Крёше также похвалил его выдающиеся сэйвы и общую игру.

Благодаря этой победе команда Франкфурта подходит к важному матчу Бундеслиги против ФК Байерн в воскресенье вечером с высоким настроем. Если они смогут одержать победу, они займут первое место в таблице. Крёше, однако, предостерегает от излишней гордости: "Байерн представит совершенно другой уровень вызова". По крайней мере, Кауа Сантос готов, даже если долгосрочно травмированный Трапп возобновит тренировки с командой.

Ошибка Сантоса во время игры, возможно, стала темой обсуждения среди тренеров "Эйнгеборн Франкфурт", готовящихся к предстоящему матчу Бундеслиги против "Баварии Мюнхен". Несмотря на ошибку, впечатляющие сэйвы Сантоса в течение всей игры, в том числе и пенальти против Иммобиле, были широко признаны.

После своей победы над Бешикташем игроки "Эйнгеборн Франкфурт", в том числе Кауа Сантос, возможно, обсуждали стратегии для предстоящего матча Бундеслиги против своих местных соперников, "Баварии Мюнхен", известной своими выдающимися футбольными навыками.

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