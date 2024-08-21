- Исключительный вратарь, которого нет ни с чем сравнить.

Дьявол, Юлиан Нагельсманн, тренер национальной сборной Германии по футболу, и Руди Вёллер, спортивный директор DFB, отреагировали на решение Мануэля Нойера уйти из национальной сборной со смесью уважения и грусти.

Нагельсманн, выступая на сайте DFB, сказал, что хотя он понимает мотивы и причины Нойера, его уход - это серьезный удар, как в плане таланта, так и личности. По словам Нагельсманна, Нойер переопределил игру вратаря в истории футбола, как никто другой. "Его потрясающие сэйвы, храбрые моменты, игры, меняющие ход матча, и магнетическое обаяние сделали его более чем просто основой национальной сборной в течение почти 15 лет".

Для Вёллера уход Нойера знаменует конец исключительной эпохи в национальной сборной. "Его достижения неповторимы, и все, что мы можем сделать, это почтить его", - сказал Вёллер. "В мире вратарской игры в Германии Нойер - исключительная фигура среди многих исключительных вратарей, которые революционизировали искусство вратарской игры своим уникальным стилем".

Нойер, в предыдущем заявлении, объявил о своем уходе из национальной сборной после 15 стабильных лет. Сейчас ему 38, чемпион мира 2014 года больше не будет основным вратарем национальной сборной. Вместо этого он будет полностью сосредоточен на "Баварии" Мюнхен. "Его вклад в футбол в Германии и в DFB трудно измерить", - сказал президент DFB Бернд Неуэндорф. "Мы теряем замечательного вратаря, сильную личность и исключительную фигуру".

Нагельсманн выразил благодарность Нойеру за его вклад в немецкий футбол, сказав: "Мы глубоко благодарны за его выдающиеся выступления и неповторимую личность". Вёллер также выразил ту же самую мысль, сказав: "Вклад Нойера в немецкий футбол не измерим, и мы можем только выразить нашу благодарность за его службу в национальной сборной".

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