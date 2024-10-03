Ищу забавную шутку с искрами

С дебютом "Где Унда", первого немецкого сериала Apple TV+, родители ищут свою пропавшую дочь. Сериал, действие которого происходит в немецком городе, использует наблюдение за соседями, чтобы вычислить потенциальных подозреваемых. Несмотря на то, что он позиционируется как "черная комедия", он не вызывает интереса.

В мини-сериале "Где Унда", сейчас доступном на Apple TV+, зрители ждут чего-то необычного. К сожалению, этого не происходит. Действие происходит в вымышленном городе Зундерсхайм во время фестиваля Нуппельвохен, когда якобы местный лесной монстр похищает молодых женщин. В этом году на фестивале пропадает подросток Унда Клатт (Леа Дринда), и полиция не может найти ее. Через несколько месяцев Карлotta (Хайке Макаtsch) и Дедо (Аxel Stein), при поддержке своего технически подкованного сына Оле (Лео Симон), начинают собственное расследование, чтобы найти Унду, используя наблюдение в домах соседей.

Подвергнуться осмотру...

Во время проверки улик Клатты подозревают, что Унда находится в их районе, и маскируются под тестировщиков дымоходов в оранжевом, чтобы тайно установить камеры. Дома они могут наблюдать за деятельностью своих соседей, как криминальной, так и странной. История рассказывается от лица Унды и полна обещаний, но не оправдывает ожиданий.

Как "черная комедия", сложное сочетание остроумного диалога, странных моментов и драмы о пропавшем ребенке не захватывает. Несмотря на то, что Apple вложила значительные ресурсы в этот сериал, его блестящее производство не компенсирует многочисленные логические несоответствия, скучные шутки и блеклый диалог. Например, насколько вероятно, что родители пропавшей девочки, просто надев цветные комбинезоны и шапки, смогут избежать узнавания со стороны всего города?

Критика СМИ, социальная критика или гротеск?

Продолжается загадка - "Где Унда" должна быть критикой СМИ, социальной критикой или художественным интерпретацией? Пересечение отклоняется от последовательности, оставляя аудиторию в замешательстве. Некоторые звездные появления Паулины Ройински в роли провинциальной домохозяйки и Девида Штрезова с усами обеспечивают кратковременное развлечение, в то время как другие известные актеры, такие как Нилам Фарук, Никиата Томпсон, Йоахим Крёл и Коста Уллманн, поддерживают актерский состав. Однако даже талантливые выступления всех актеров не добавляют значительной глубины их персонажам, особенно Карлotte, Дедо и Оле. Сериал спорно предлагает, что tanto темы, как и сообщение, должны были генерировать больше сложности tanto в сценарии, как и в развитии персонажей.

"Где Унда" имеет прочную родословную за кулисами, с такими известными режиссерами, как Кристиан Дитер, Тоби Бауманн и Факундо Скалеранди. У них есть история успешных сериалов, которые волнуют зрителей, в том числе "Биохакеры", "Фейкинг Хитлер" и "Как продавать наркотики в Интернете (Быстро)". Сценарист Оливер Лэнсли приезжает из британской сцены юмора, но его вклада не хватает для такого же успеха, как в "Где Унда". Сериал был задуман известным режиссером Золтаном Спиранделли, что поднимает важный вопрос для создателей: почему они ошиблись и создали больше низкую точку, чем высокую, на этом немецком рынке сериалов? Грустно знать, что такой потенциал, разработанный для Apple TV+, был упущен. Первые два эпизода "Где Унда" сейчас доступны для просмотра, а новые эпизоды будут выходить еженедельно.

Несмотря на то, что "Где Унда" доступна на платформе Apple TV+, сериал "Черная комедия" продолжает бороться за внимание аудитории. В попытке найти ответы на исчезновение своей дочери Унды Клатты тайно устанавливают камеры в домах соседей, чтобы наблюдать за подозрительными и странными действиями.

В поисках ответов критики задаются вопросом, является ли "Где Унда" критикой СМИ, социальной критикой или художественной интерпретацией. Несмотря на талантливый актерский состав и известных режиссеров, сериал не оправдывает ожиданий из-за логических несоответствий и блеклого диалога.

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